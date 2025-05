Sydney Sweeneys Rolle in "Euphoria" wird noch verrückter

Sydney Sweeney (27) hat spannende Neuigkeiten zur dritten Staffel von Euphoria für die Fans der erfolgreichen HBO-Serie. Im Gespräch mit dem Magazin Empire verriet die Schauspielerin, dass die Staffel deutlich verworrener und ihre Figur Cassie Howard sogar "verrückter" als je zuvor sein wird. Aktuell laufen die Dreharbeiten in Los Angeles, und erstmals werden die Charaktere die Highschool hinter sich lassen. Mit einem Zeitsprung von fünf Jahren kehren neben Sydney zahlreiche bekannte Gesichter wie Zendaya (28) und Hunter Schafer zurück. Auch einige neue Stars, darunter Sharon Stone (67) und Rosalía (32), werden in der mit Spannung erwarteten Produktion zu sehen sein.

Die zweite Staffel hatte sich durch intensive und dunkle Handlungsstränge ausgezeichnet, und Cassies Affäre mit Maddies Ex-Freund Nate, gespielt von Jacob Elordi (27) sorgte für zahlreiche Dramen. Laut Sydney ist Cassie in der neuen Staffel wieder bereit, "viele Fehler zu machen". "Sie hat so viele Schwächen, aber sie tut alles aus Liebe. Es könnte auch eine traurige Version von Liebe sein", erklärte die Schauspielerin. Sie betonte außerdem, wie viel Freude sie daran hat, die Rolle zu spielen, und lobte den Showrunner Sam Levinson: "Ich lese etwas, rufe ihn an und sage: 'Lass uns verrückter werden.' Und er ist dabei." Sie versprach den Zuschauern, dass die kommende Staffel "der absolute Wahnsinn" sein wird.

Sydney ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Produzentin und Gründerin von Fifty Fifty Films. Aktuell arbeitet sie an neuen Projekten, darunter der Apple-TV+-Film "Echo Valley" an der Seite von Julianne Moore (64). Doch trotz ihres Erfolgs scheint ihr die Rolle in "Euphoria" besonders wichtig zu sein. "Cassie liegt mir sehr am Herzen", teilte sie mit. Die Fans der Serie dürfen sich also freuen – nicht nur auf Cassies chaotische Entwicklung, sondern auch auf eine noch gewagtere Staffel voller Wendungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige Anzeige