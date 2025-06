Sydney Sweeney verrät: "Euphoria 3" wird intensiver

Sydney Sweeney (27) hat bestätigt, dass ihre Figur Cassie in der dritten Staffel von Euphoria für noch mehr Dramatik sorgen wird. Die Schauspielerin gab zudem kleine Hinweise auf die neuen Folgen, ohne jedoch zu viel zu verraten. "Cassie ist verrückt", sagte Sydney gegenüber Jimmy Fallon (50) in der Tonight Show, bevor sie verriet, dass sie in der neuen Staffel der HBO-Serie "noch schlimmer ist". Die Produktion der neuen Staffel begann bereits im Februar, doch die Premiere der Serie wird erst 2026 erwartet. Neben Sydney kehren Stars wie Zendaya (28), Hunter Schafer und Jacob Elordi (27) zurück, während auch prominente Gaststars wie Sharon Stone (67) und Rosalía (32) auftreten werden.

Die dritte Staffel von "Euphoria" wird von großen Erwartungen begleitet, zumal sowohl Warner Bros. Discovery im letzten Jahr als auch Teile des Casts den hohen Produktionsstandard und die starken Storylines der Serie lobten. Besonders Sharon Stone äußerte ihre Begeisterung: "Es gibt kaum etwas Aufregenderes, als mit diesem Team von unglaublichen Talenten zu arbeiten", erklärte sie und hob vor allem die Arbeit von Serienmacher Sam Levinson hervor. Fans der Serie können sich auf eine Show freuen, die wieder voller emotionaler Momente und überraschender Wendungen steckt.

Für Sydney Sweeney ist "Euphoria" nicht nur eine Arbeitsumgebung, sondern auch ein Ort, an dem sie sich als Schauspielerin weiterentwickeln kann. Seit ihrem Durchbruch in der Serie hat sich die junge Amerikanerin einen festen Platz in Hollywoods Schauspielriege erarbeitet. Privat trennte sie sich kürzlich nach sieben Jahren Beziehung von ihrem Verlobten, was ihre Fans überraschte. Eigentlich hält sich Sydney in Bezug auf ihr Privatleben eher bedeckt, hat jedoch in der Vergangenheit über ihre Leidenschaft für Oldtimer und Sport gesprochen, die ihr als Ausgleich zum stressigen Hollywood-Leben dienen.

Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019

Aissaoui Nacer / MEGA Jonathan Davino und Sydney Sweeney im Juli 2023

