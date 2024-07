Nach zwei Kindern: Serkan Yavuz will Vasektomie durchführen

Serkan Yavuz (31) und seine Frau Samira (30) begrüßten erst im Mai ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt. Mit der Familienplanung soll nun aber Schluss sein, wie der Realitystar und seine Liebste in ihrem Podcast "Badass Reality" verraten: Serkan will eine Vasektomie machen! Die Entscheidung habe er ganz nebenbei getroffen, denn eigentlich sei er nur wegen eines Beratungsgesprächs zu seiner bald anstehenden Leisten-OP beim Arzt gewesen. "Und dann habe ich hinten im Hintergrund etwas gelesen. Da ist mir ein Wort ins Auge gefallen, das ich schon mal gehört habe", erklärt der zweifache Papa und fügt hinzu: "Dann habe ich ihn gefragt: Wie läuft das ab? Wie geht das? Wie funktioniert das? Ich habe mich einfach mal beraten lassen."

Eine Sache sei Serkan vorab aber noch wichtig gewesen: "Habe ich denn noch Lust? Er hat gesagt: 'Keine Sorge, du bist noch wild wie Larry'." Sonst hätte sich der einstige Kampf der Realitystars-Sieger auch nicht für den Eingriff entschieden. Die Vasektomie sei die einzige Verhütungsmethode, die für Serkan und Samira infrage kommt, denn Kondome würden sie im Alltag ausbremsen und für die regelmäßige Einnahme der Pille sei sie zu unzuverlässig.

Da beide keine Lust mehr auf hormonelle Verhütung hatten, musste Serkan in den sauren Apfel beißen und sich die Samenleiter abklemmen lassen. "Frau hat sich durchgesetzt: Sie will keine Hormone zu sich nehmen. Ich klemm’ das Ding jetzt ab", scherzt er und fügt hinzu: "Sie muss natürlich sonst immer Hormone fressen. Ich habe auch gar keinen Bock auf diese Stimmungsschwankungen oder sonst was." Ein drittes Kind sei für die Influencer erst mal ausgeschlossen: "Wir wollen jetzt auch irgendwann mal wieder Zeit für uns finden."

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl, Serkan Yavuz und ihre Tochter

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

