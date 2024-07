Neue Freundin? Johnny Depp kuschelt mit unbekannter Frau

Ist Johnny Depp (61) etwa wieder in festen Händen? Paparazzi erwischen den Schauspieler nun ziemlich innig mit einer unbekannten Frau. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, schlendern die beiden über einen Hubschrauberlandeplatz in London. Vertraut hakt sich die Blondine bei Johnny ein, während sie ihn mit einem breiten Lächeln ansieht. Optisch geben die beiden schon mal ein schönes Paar ab: Sowohl Johnny als auch seine Begleitung sind in lässigen Outfits unterwegs.

Johnnys letzte öffentliche Beziehung liegt bereits einige Jahre zurück. Von 2015 bis 2017 war er mit der Schauspielerin Amber Heard (38) verheiratet. Nach ihrer Trennung lieferten sich die beiden eine regelrechte Schlammschlacht. Amber behauptete, dass Johnny sie während der Beziehung misshandelt habe. Der Fluch der Karibik-Star dementierte dies jedoch und warf seiner Ex vor, dass sie diejenige gewesen sei, die handgreiflich geworden war. Der Fall landete 2022 schließlich vor Gericht.

Johnny datete in der Vergangenheit bereits einige Frauen – darunter auch einige Promi-Damen. In den frühen 90er-Jahren hatte er Winona Ryder (52) gedatet. Kurze Zeit darauf war er mit Supermodel Kate Moss (50) zusammen gewesen. Seine längste Beziehung war die zu der französischen Sängerin Vanessa Paradis (51). Von 1998 bis 2012 waren die beiden ein Paar. Im Laufe ihrer Beziehung wurden sie Eltern von zwei Kindern: Tochter Lily-Rose (25) und Sohnemann Jack.

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2011 in Paris

Getty Images Vanessa Paradis und Johnny Depp, 2004

