Blutiges Ohr: Donald Trump wurde womöglich angeschossen!

Es sind besorgniserregende Nachrichten: Donald Trump (78) ist möglicherweise bei einer Kundgebung in Pennsylvania angeschossen und verletzt worden. Auf Fotos ist zu sehen, wie der ehemalige US-Präsident mit einem blutigen Ohr von seiner Security weggetragen wird. Zwischenzeitlich hält er die Hand an seinem Kopf. Schlussendlich zeigt er sich sogar total wütend und ballt eine Faust zum Publikum. Bislang ist unklar, woher der Schuss kam. Dennoch ist auf der Aufnahme deutlich zu erkennen, wie das Ohr des Politikers von Blut umgeben ist.

Es wird vermutet, dass der 78-Jährige zur Behandlung umgehend in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde. Wie schwer seine Verletzungen sind und ob es bei dem gezeigten Bildmaterial tatsächlich um eine Schießerei gehandelt hat, ist bislang unklar. Ein persönliches Statement des Unternehmers steht noch aus.

Eigentlich macht Donald aktuell Wahlkampf in Pennsylvania. Am Montag soll in Milwaukee der Parteitag der Republikaner starten. Dort soll er offiziell zum Kandidaten seiner Partei für die Präsidentenwahl gekürt werden. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich der Vorfall darauf auswirken könnte.

Getty Images Donald Trump im Juli 2024

Getty Images Donald Trump im August 2022

