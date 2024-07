"Hauch von Luxus": König Charles bringt Herrenduft raus

König Charles (75) III. versucht sich mal an etwas anderem. Der britische Regent hat einen Herrenduft auf den Markt gebracht. Unter dem Namen "Highgrove Splash Luxury Cologne" können die royalen Liebhaber exklusiver Rasierwasser nun ein Stück königlichen Luxus erwerben. Verkauft wird die 100-ml-Flasche allerdings für einen stattlichen Preis: umgerechnet 160 Euro kostet der Duft. Er ist eine Hommage an die berühmten Highgrove Gardens, die auf dem Landsitz von Charles und seiner Gattin Königin Camilla (76) erstrahlen. Beschrieben wird das Parfüm auf der Highgrove-Website als "lebendiger Zitrusduft, der sich mit der exquisiten Essenz der Zypresse vermischt." Zudem verspricht es einen "Hauch von Luxus".

Es ist nicht das erste Mal, dass Charles ein Parfüm herausbringt. Bereits im Jahr 2022 arbeitete der Vater von Prinz William mit dem Parfümhaus Penhaligons, welches auch seinen aktuellen Duft auf den Markt brachte, zusammen. Damals erschien der Flakon Highgrove Bouquet, der ebenfalls von Charles geliebten Highgrove Gardens inspiriert ist. Unter den Unterstützern der Blaublüter soll sich der Duft großer Beliebtheit erfreut haben – umso besser für sie, dass es nun also auch Rasierprodukte von Charles gibt.

Charles selbst soll das Parfüm sowie das Rasierwasser sehr mögen, vor allem da es ihn an seine Gärten erinnert. Mit Floris No. 89 oder Guerlain Vetiver sprüht sich der Monarch aber auch gerne ein. Beide enthalten Noten von Zitrus, Lavendel und Moschus. Derweil soll sein Sohn Prinz William (42) auf das Duftwasser Blenheim Bouquet setzen. Prinzessin Kate (42) soll hingegen das Parfum Jo Malone London Orange Blossom lieben – ein eher frischer, leichter und blumiger Duft.

Neben dem Herausbringen eines neuen Dufts ist der britische König aber auch ansonsten schwer beschäftigt. Ende April gab der 75-Jährige bekannt, trotz seiner Krebserkrankung wieder arbeiten zu wollen und seitdem wirkt er nahezu unermüdlich. So hielt er beispielsweise erst am Donnerstag eine Rede anlässlich des 25-jährigen Bestehens des walisischen Palastes. Darin lobte er vor allem seinen Sohn William. "Es hat mich sehr gefreut zu sehen, wie die Beziehung meines Sohnes zu diesem besonderen Land weitergeht, und ich bin erst diese Woche nach Anglesey zurückgekehrt, ein Ort, von dem ich weiß, dass er ihm so viel bedeutet", erklärte Charles laut Hello! in seiner Ansprache. Wie genau es aktuell um ihn gesundheitlich steht, ist nicht klar. Doch offenbar fühlt er sich derzeit fit genug, um seinen Pflichten auch allein nachgehen zu können.

König Charles III. im Juli 2023

Prinz Charles, Herzogin Kate und Prinz William im März 2013

König Charles III. bei Trooping the Colour

