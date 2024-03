Nach Krebsdiagnose: Damit lenkt sich König Charles III. ab

Wie findet er Ruhe in dieser schweren Zeit? Anfang des Jahres gab König Charles (75) III. bekannt, dass er an Krebs erkrankt ist. Behandelt wird er in Sandringham, einem Landsitz der Königsfamilie. Neben der medizinischen Therapie schöpft er dort auch auf andere Art neue Energie und lenkt sich ab – durch seine Garten. Charles soll nämlich schon immer einen grünen Daumen haben und Gartenarbeit sehr genießen. "Der König betrachtet seine Gärten wirklich als seinen Zufluchtsort, und ich bin sicher, dass seine Freude an der Natur zu seiner Genesung beitragen wird", verrät die Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber OK!.

Charles ist nicht der einzige der Royal Family, der an Krebs erkrankt ist. Seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) machte ihre Diagnose erst vor wenigen Tagen bekannt. Nach einer Bauch-OP im Januar wurde eine bisher nicht öffentlich bekannte Form von Krebs bei der Frau von Prinz William (41) gefunden. Ihre Schicksalsschläge brachten das Staatsoberhaupt und die Prinzessin noch näher zusammen. "Als sie zusammen im Krankenhaus waren, sind sie oft den Korridor entlang gelaufen, um Zeit zusammen zu verbringen. Er hat sie die ganze Zeit über ermutigt und unterstützt", verriet ein Insider gegenüber The Times.

Ob Kate sich bald wieder in der Öffentlichkeit zeigen wird, ist ungewiss. König Charles nimmt aber in ein paar Tagen am traditionellen Ostergottesdienst in Windsor teil. Wie Sunday Mirror durch Palastquellen erfuhr, möchte er mit seiner Anwesenheit ein starkes Zeichen setzen. Wer neben ihm noch an der Messe teilnehmen wird, ist nicht bekannt. Zusätzlich habe der Royal eine besondere Osterbotschaft aufgenommen, die am Gründonnerstag ausgestrahlt werden soll.

Getty Images König Charles im Mai 2023

Getty Images Prinzessin Kate und König Charles III., März 2012

