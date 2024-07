"Kein guter Papa": "Love Fool"-Ariel ist wütend auf Giuliano

Ariel macht ihrem Ärger Luft. Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Giuliano Lorenzo Hediger hat die Love Fool-Bekanntheit eine kleine Tochter. Nun erhebt die Beauty schwere Vorwürfe gegenüber dem Kindsvater und schießt in ihrer Instagram-Story gegen ihn: "Dieses Wochenende wäre eigentlich Giulianos Wochenende mit seiner Tochter gewesen. Stattdessen sagt er mir, er hat keine Zeit für seine Tochter, währenddessen steht er vor einem Klub in Zürich!" Um ihre Aussage zu stützen, teilt die Influencerin ein Bild, auf dem ein Mann und eine Frau nur schwer zu erkennen sind. "Natürlich sind andere Frauen wichtiger als seine Tochter. [...] Wie kann man nur seine eigene Tochter versetzen für Partynächte mit anderen Frauen!", beschwert sie sich.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ariel öffentlich gegen ihren Ex wettert. In den vergangenen Wochen meldete sich die Internetbekanntheit immer mal wieder im Netz und machte ihren Frust deutlich. Aber auch Giuliano ließ die Anschuldigungen nicht auf sich sitzen und schlug verbal zurück. "Sie soll weiter Lügen in den Stories erzählen, aber wenn sie weitermacht, habe ich Beweise!", schimpfte der Reality-TV-Star beispielsweise. Was mit diesen Worten gemeint ist, ließ er jedoch offen.

Von Giuliano trennte sich die Schweizerin erst vor wenigen Monaten – und das kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Das bestätigte die 20-Jährige ebenfalls auf dem Onlineportal. "Ihr habt mit euren Vermutungen recht. Giuliano und ich sind kein Paar mehr!", enthüllte Ariel gegenüber ihren Fans. Auch den angeblichen Grund für das Liebes-Aus gab die Medienpersönlichkeit an: "Er hat mich betrogen und belogen!"

Instagram / _ariel__61 "Love Fool"-Bekanntheit Ariel mit ihrer Tochter, Junli 2024

Instagram / lostbvtterflyy "Love Fool"-Bekanntheit Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Tochter

