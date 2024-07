"Habe Beweise": "Love Fool"-Giuliano wettert gegen Ex Ariel!

Die Trennungsschlacht der Love Fool-Stars Ariel und Giuliano geht wohl in die nächste Runde. Das Ex-Paar scheint seit ihrer Trennung Anfang Juni keine guten Worte mehr füreinander übrigzuhaben. In seiner Instagram-Story meldet sich Giuliano bei seinen Followern zurück und weist die Vorwürfe, die ihm seine Verflossene macht, von sich. "So Leute, ich sitze nicht mehr länger auf meinem Mund. Sie hat täglich von anderen Männern geredet und täglich mit anderen Männern gedroht", offenbart der Reality-TV-Star. Weiter führt er fort: "Sie soll weiter Lügen in den Stories erzählen, aber wenn sie weitermacht, habe ich Beweise!"

Giuliano bezieht sich anscheinend auf mehrere vorgefallene Situationen mit seiner Ex-Partnerin. Dabei soll sie "die ganze Nacht weg gewesen" sein und ihm wohl verschwiegen haben, wo sie im Endeffekt war. "Sie hat mich aus unserer Wohnung geschmissen und ich war bei meiner Mutter. Sie sagte zu mir: 'Morgen kommt ein Mann zu uns nach Hause und ich werde mit ihm schlafen'", schreibt Giuliano. Er habe sich Dinge wie "Ileyna, suchen wir einen Ersatzpapa" oder "Dieser Mann hat mich in die Ferien eingeladen und zum Glück habe ich nicht abgesagt, ich werde sehr viel Spaß mit ihm dort haben" anhören müssen, erzählt er weiter.

Vor wenigen Tagen hatte sich seine Ex Ariel auf Instagram gemeldet und Giuliano nach ihrem Liebes-Aus Vorwürfe gemacht. Er solle sie täglich auf ihren Körper angesprochen haben, dass sie es nötig habe, nach der Schwangerschaft Sport zu machen, wie sie offenbarte. Darauf reagiert der 24-Jährige in seinem Statement: "Sie hatte neun Monate meine wunderschöne Tochter im Bauch und ich habe ihr jeden Tag gesagt, wie perfekt ihr Körper ist!" Zusammen haben sie vor wenigen Monaten ihre kleine Tochter Ileyna Amani auf der Welt begrüßt.

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger, Realitystar

TikTok / @ariellovefool Ariel und Giuiliano, TV-Bekanntheiten

