Levi wird ein Jahr alt: Anna Adamyan ist "melancholisch"

Das erste Lebensjahr ihres Sohnes Levi verging Anna Adamyan (28) wohl viel zu schnell! In wenigen Tagen wird der kleine Mann schon ein Jahr alt – das macht seine Eltern ganz rührselig. "Bin echt so melancholisch. Dieser erste Geburtstag kam eindeutig zu schnell", schreibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story und erzählt dazu: "Wenn ich die Bilder sehe... Irre! Auch Sargis (31) – wir sind beide so emotional, was diesen ersten Geburtstag angeht." Für seinen großen Tag plane sie eine kleine Feier und eine Torte für ihren Sohnemann: "Ich habe extra ein Rezept für die Torte rausgesucht, sodass er sie auch essen kann. Halt einfach ohne Zucker."

Erst kürzlich reflektierte die stolze Mama die vergangenen Monate mit ihrem Nachwuchs und wurde schon da ganz emotional. "Elf Monate Levi-Liebe. [...] In einem Monat ist er einfach ein Jahr alt?! An alle, die nach der Geburt sagten, dass der erste Geburtstag schneller kommt, als man denkt: Ihr hattet recht", schilderte sie. In seinem elften Lebensmonat habe ihr Söhnchen viele erste Male erlebt. So sei er das allererste Mal im Meer gewesen und habe Ziegen gesehen.

Mit ihrem kleinen Levi ist für Anna und ihren Mann Sargis ein jahrelanger Kinderwunsch in Erfüllung gegangen. Ihr Weg zur Schwangerschaft war kein einfacher: Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hatte elf künstliche Befruchtungen und zwei Fehlgeburten durchmachen müssen, bis es mit Levi endlich klappte. "Der Weg dahin war nicht leicht und anders, als ich es mir jemals ausgemalt habe. Und dennoch war es jeden Schritt wert", erinnerte sich die Beauty im Netz an die schwere Zeit zurück.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn und Ehemann Sargis

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

