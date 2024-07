Prinz William und Kate senden Anne süße Worte nach Unfall

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) freuen sich auf besonders herzliche Weise über die Rückkehr von Prinzessin Anne (73). Nachdem die Schwester von König Charles (75) vor rund drei Wochen einen schweren Reitunfall gehabt hatte, kehrte sie vor wenigen Stunden von einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt zurück. Auf Instagram richten sich ihr Neffe und dessen Frau auf rührende Art an das royale Familienmitglied: "Klasse, Soldat! Es ist echt toll, dich so schnell schon wieder zurückzuhaben! W und C", lautet es in der Story der beiden. Zusätzlich teilen sie ein Foto, auf dem Anne aus einem Wagen steigt und strahlt.

Das Unglück löste bei der 73-Jährigen wohl Gedächtnisverlust aus. Das verriet die Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) in einem Interview mit Daily Mail. "Ich kann mich an nichts mehr erinnern!", merkte Anne an. Bei dem Reitunfall erlitt sie eine Kopfverletzung und Gehirnerschütterung. Aus diesem Grund musste sie für fast eine Woche ins Krankenhaus. Mittlerweile gehe es der Britin aber etwas besser.

Besonders Zara Tindall (43) machte sich große Sorgen um den Gesundheitszustand ihrer Mutter. Vor allem der Gedächtnisverlust bereitete der Beauty ein mulmiges Gefühl. "Das hat Zara zutiefst erschüttert und sie hofft verzweifelt, dass die Amnesie nur vorübergehend ist", äußerte sich ein Insider gegenüber InTouch. Laut der Quelle sei die 43-Jährige der Ansicht, dass Anne einen Gang herunterschalten sollte, was ihre Verpflichtungen anbelangt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne, Mitglied des britischen Königshauses

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne mit ihrer Tochter Zara Tindall, Mitglieder des britischen Königshauses

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von William und Kates Nachricht an Anne? Sehr süß! Ich finde die Botschaft der beiden klasse. Na ja. Ich habe mir etwas mehr erhofft... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de