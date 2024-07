Nach Reitunfall: Prinzessin Anne hatte Gedächtnisverlust!

Vor wenigen Wochen gab der Buckingham-Palast bekannt, dass Prinzessin Anne (73) von ihrem Pferd stürzte und sich dabei verletzte. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt überraschte die Princess Royal die royalen Anhänger mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt bei den nationalen Meisterschaften der Riding for the Disabled Association im englischen Gloucestershire. Dort spricht Anne das erste Mal über ihren Reitunfall. Viel kann die Blaublüterin zu dem Vorfall jedoch nicht berichten, denn ihre Erinnerungen sind offenbar ausgelöscht. Laut Daily Mail erklärte die passionierte Reiterin lediglich: "Ich kann mich an nichts mehr erinnern."

Im vergangenen Monat hatte Anne einen Schockmoment erlebt: Nach einem Reitunfall musste die Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der britische Palast gab dazu folgendes Statement ab: "Die königliche Prinzessin hat nach einem Vorfall auf dem Gatcombe Park Anwesen gestern Abend leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung erlitten." Insider hatten gegenüber The Telegraph berichtet, dass die Princess Royal mit einem Rettungshubschrauber abgeholt worden sei. Ihr Mann Timothy Laurence (69) sei ihr bei dem Transport ins Krankenhaus nicht von der Seite gewichen.

Insgesamt fünf Tage hatte sich die Schwester von König Charles (75) nach Informationen von The Sun im Southmead Hospital in Bristol aufgehalten. Nach ihrer Entlassung sagte sie öffentliche Termine erst einmal ab, um zu Hause weiter zu genesen. "Der Terminplan der königlichen Familie wurde auf der offiziellen Website der Royals aktualisiert, um Prinzessin Annes Termine nächste Woche zu streichen, da sie sich immer noch von ihrem Unfall im letzten Monat erholt", erklärte Gert's Royals auf X. Tatsächlich waren laut royalem Kalender die ersten geplanten Termine der Princess Royal erst für den 15. und 16. Juli angesetzt.

Getty Images Prinzessin Anne im November 2023

Getty Images Prinzessin Anne im März 2024

