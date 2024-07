Prinzessin Annes Amnesie: Zara Tindall ist "erschüttert"

Vergangene Woche meldete sich das britische Königshaus mit unschönen Nachrichten: Prinzessin Anne (73) hatte einen Reitunfall. Im Krankenhaus wurde die Schwester von König Charles (75) dann wegen leichter Verletzungen und einer Gehirnerschütterung behandelt. Später hieß es dann, das royale Mitglied leide zudem unter einer vorübergehenden globalen Amnesie beziehungsweise unter Gedächtnisverlust. Annes Tochter Zara Tindall (43) soll wegen des Gesundheitszustands ihrer Mutter in großer Sorge sein, wie ein Insider gegenüber InTouch berichtet: "Das hat Zara zutiefst erschüttert, und sie hofft verzweifelt, dass die Amnesie nur vorübergehend ist."

Der Informant will weiter wissen, dass Zara wohl finde, dass Anne sich aktuell zu viel zumutet. In den vergangenen Monaten sprang die 73-Jährige das eine oder andere Mal für ihre kranken Familienmitglieder Charles und Prinzessin Kate (42) ein. "Das ist genau das, was Zara schon seit Jahren befürchtet, aber ihre Mutter hatte keine andere Wahl, einen Gang herunterzuschalten, weil alle anderen krankheitsbedingt ausfielen", meint die Quelle und fügt zudem hinzu: "Das war ein großer Weckruf für alle in der Familie, und sie sind zu Recht verzweifelt."

Erst vergangenen Montag meldete sich Anne erstmals nach ihrem Unfall. Ursprünglich sollte die Mutter zweier Kinder an einer Gedenkfeier in Kanada anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Newfoundland National War Memorial teilnehmen. Dieser Besuch fiel für die Tochter von Queen Elizabeth (✝96) allerdings gesundheitsbedingt aus. In einer Nachricht, die Hello! publizierte, hieß es: "Ich bedaure zutiefst, dass ich heute nicht bei Ihnen sein kann, wenn Sie den mutigen Anstrengungen und Opfern der Mitglieder des Neufundland-Regiments gedenken, die am ersten Tag der Somme in die Schlacht zogen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Zara Tindall, Royal

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Zaras Sorgen verstehen? Ja, total. Na ja, ich finde es etwas sehr dramatisiert... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de