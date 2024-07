Schillerallee ade: Dieses Traumpaar verlässt "Unter uns"!

Ihre Story nimmt eine überraschende Wendung und die Fans müssen sich von diesen beiden Unter uns-Stars verabschieden: Aaron Koszuta (30) und Jess Maura! Das bestätigt nun RTL. Die letzte Folge mit den beiden wird demnach schon am 17. Juli ausgestrahlt werden. In der Daily werden Aaron und Jess' Rollen Valentin und Paula auf Weltreise gehen und sich deshalb von der Schillerallee verabschieden. Obwohl die beiden Schauspieler selbst entschieden haben, von nun an andere Projekte angehen zu wollen, betonen sie auch, wie traurig sie über ihr Show-Aus seien.

"Ich werde einfach vermissen, hier am Set zu sein, ich finde es schön hier", erklärt Aaron im Interview mit RTL und Jess führt aus: "Ich werde alles vermissen, also einfach das ganze Sein hier, weil es ist ja schon wie eine Familie." Der in Berlin geborene Schauspieler spielte seit 2016 Valentin und war jahrelang nicht aus der Schillerallee wegzudenken. Jess trat erst 2022 der Daily bei, doch wurde auch schnell zu einem Fanliebling.

Wohin es die beiden als Nächstes verschlägt, verrieten sie noch nicht. Jess mischte sich dieses Jahr schon unter die Realitystars und A-Promis von RTL. Sie nahm im Mai an dem Format RTL Wasserspiele teil und war neben beispielsweise Valentin Lusin (37) und auch Antonia Hemmer (24) vor Ort im Siam Park auf Teneriffa.

