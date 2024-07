Kim Virginia Hartung wehrt sich gegen Vorwürfe vom Schamanen

Kim Virginia Hartung (29) lässt das nicht auf sich sitzen! Im Netz warf ihr einstiger guter Freund und Schamane Leon Shankara dem Reality-Sternchen vor, unter anderem über Situationen, die sie in der Öffentlichkeit breitgetreten habe, gelogen zu haben. Außerdem sei sie eifersüchtig darauf gewesen, dass er bei ihren Fans zunehmend beliebter wurde und ihr damit die Show gestohlen hätte. Laut Kim sind diese Aussagen komplett aus der Luft gegriffen, wie sie auf Instagram erklärt: "Ihr merkt ja die Begründungen, warum das Ganze jetzt passiert.[...] 'Und dann war sie sauer, weil ich habe Autogramme gegeben und sie kommt nicht mit meinem strahlenden Licht klar.'" Dagegen wehrt sich das Reality-Sternchen: Denn in ihrer Erinnerung habe sie ihrem damaligen Freund erst ermöglicht, an dem Event, bei dem es zu dieser Unstimmigkeit gekommen sein soll, teilzunehmen.

Kim denkt, dass Leons Angriff im Netz daraus rührt, dass er ohne sie nicht mehr genug Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit genießen würde. "Ich verstehe die Reaktion absolut nicht", erklärt die Beauty in ihrer Story. Wie sie weiter verrät, habe sie die Freundschaft vor einigen Wochen beendet – und nach dieser Aktion ist sie sich auch sicher, dass ein Freundschaftscomeback ausgeschlossen ist: "Da renkt sich gar nichts mehr ein."

Nach diesem Statement möchte sie sich nicht weiter mit ihrem ehemaligen Bestie auseinandersetzen: "Da wird sich ab jetzt mein Anwalt drum kümmern." Es ist nicht das erste Mal, dass Kim im Netz mit ihrem Anwalt droht. Anya Elsner (20) hatte vor rund zwei Wochen das Gerücht in die Welt gesetzt, dass die Prominent getrennt-Kandidatin aufgrund von Steuerhinterziehung nach Dubai auswandern musste. Aufgrund des Vorwurfs der üblen Nachrede hatte Kim rechtliche Schritte gegen ihre Dschungelcamp-Mitstreiterin eingeleitet.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung mit ihrem Schamanen

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Kim Virginia Hartung

