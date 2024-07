"Love Fool"-Ariel gibt preis: Giuliano hat noch eine Tochter

Es scheint so, als würde der Streit zwischen Giuliano Lorenzo Hediger und seiner Ex-Freundin Ariel kein Ende nehmen. Immer wieder schießen die ehemaligen Love Fool-Kandidaten im Netz gegeneinander – und diesmal holt die Schweizerin richtig aus. In ihrer Instagram-Story verrät Ariel: Giuliano ist bereits vor ihrer gemeinsamen Tochter Ileyna Vater geworden! "Auf jeden Fall geht es darum, dass Giuliano, der gute Papa, der nur seine Tochter braucht und nichts anderes im Leben, wie er so schön immer in seinen Beiträgen und Storys sagt, schon eine Tochter hat, die nicht mal zwei Jahre alt ist", offenbart sie mit einem sarkastichen Ton. Ihr Ex habe diese jedoch zur Adoption freigegeben. "Ich habe immer gesagt, behalte sie, es ist dein Kind, es ist dein Blut, ich werde mich auch um sie kümmern. Er hat gesagt, er hat keinen Bock, sich um sie zu kümmern", erzählt sie weiter.

Ariel habe lange überlegt, ob sie mit der Wahrheit herausrücken soll, da der 24-Jährige immer gedroht habe, alles so zu verdrehen, dass sie die Böse sei. Davon hat sie jetzt aber genug. "Ich finde einfach, jeder soll wissen, dass er nicht der Papa ist, den er in der Öffentlichkeit präsentiert", erklärt sie. Ihrer Meinung nach habe Giuliano "zwei verschiedene Gesichter" sowie "zwei verschiedene Seelen" und sie erkenne ihn in seinen Storys nicht wieder, da er im Privaten anders sei. Vor allem, weil er dem Reality-TV-Sternchen "eine Lüge nach der anderen" auftische, weshalb er nicht auf ihre Kleine aufpassen könnte. "Er hat es bei seiner zweiten genauso verkackt wie bei seiner ersten Tochter, und es tut mir wahnsinnig leid und ich weiß, dass es Ileyna gut geht ohne ihn", betont Ariel.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 20-Jährige ihrem Ex-Partner vorwirft, kein guter Vater zu sein. "Dieses Wochenende wäre eigentlich Giulianos Wochenende mit seiner Tochter gewesen. Stattdessen sagt er mir, er hat keine Zeit für seine Tochter, währenddessen steht er vor einem Klub in Zürich!", beschwerte sie sich im Netz und fügte hinzu: "Natürlich sind andere Frauen wichtiger als seine Tochter. [...] Wie kann man nur seine eigene Tochter versetzen für Partynächte mit anderen Frauen!" Beweise hatte Ariel auch: Sie teilte ein Bild, auf dem ein Mann und eine Frau zu sehen waren – jedoch waren diese darauf nur schwer zu erkennen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 "Love Fool"-Bekanntheit Ariel mit ihrer Tochter, Junli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Ariel preisgibt, dass Giuliano bereits eine Tochter hat? Ich kann verstehen, warum sie das tut. Das ist schon heftig... Meiner Meinung nach sollten sich die beiden nicht in der Öffentlichkeit streiten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de