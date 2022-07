24 Jahre ein Paar: Darum ist Katja Burkard nicht verheiratet

Katja Burkard (57) steht für ihren Job regelmäßig vor der Kamera – doch ihr Privatleben hält die beliebte TV-Persönlichkeit eigentlich weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus! Die "Punkt 12"-Moderatorin geht schon seit über 24 Jahren gemeinsam mit ihrem Partner Hans Mahr (73) durchs Leben: Die beiden verliebten sich 1998 und krönten ihr Glück im Laufe ihrer Beziehung mit zwei Töchtern. Aber warum sind Katja und Hans eigentlich nicht verheiratet? Jetzt sorgte das TV-Gesicht für Klarheit...

"Wir haben irgendwann den Zeitpunkt verpasst", erklärte Katja jetzt in dem RTL-Format "Gala". Zwar habe sie vor rund sieben Jahren damit gerechnet, dass ihr Liebster ihr die Fragen aller Fragen stellt – doch daraus wurde dann nichts. "An meinem 50. Geburtstag hatte ich das Gefühl, dass Hans mir öffentlich einen Heiratsantrag machen wollte. Und dann hatte ich ihm gesagt: 'Bitte tu das nicht'", rief sie sich den Moment in Erinnerung. Ein Antrag in aller Öffentlichkeit sei nämlich überhaupt nichts für Katja.

Seither hat Hans wohl keinen weiteren Versuch gewagt, um Katjas Hand anzuhalten. Womöglich weil die Moderatorin ihren Partner mit ihrer Reaktion damals verunsichert hat? Sie vermutet nämlich, dass sie Hans an ihrem 50. Geburtstag mit ihrer Ansage etwas verschreckt haben könnte.

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, Moderatorin

Actionpress/ Tamara Bieber Hans Mahr und Katja Burkard bei der Place To B Berlinale-Party

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard im Juli 2022

