Violet Affleck und Jennifer Lopez cruisen durch den Sommer!

Dieses Stiefmutter-Stieftochter-Duo macht wohl eine kleine Spritztour! Wie in Jennifer Lopez (54) Instagram-Story zu sehen ist, genossen sie und Violet Affleck (18) eine gemeinsame sonnige Autofahrt in New York. Die Aufnahme zeigt die Sängerin mit Sonnenbrille auf dem Vordersitz eines Autos mit offenem Schiebedach, während die Tochter von Ehemann Ben zusammen mit einer Freundin hinter ihr sitzt und aus dem Fenster schaut. Dazu setzt J.Lo einen Sticker mit den Worten "Sommerzeit".

Bereits vergangenes Jahr zeigten die "Hustlers"-Darstellerin und Violet, dass sie sich gut verstehen und verbrachten ein bisschen Zeit zu zweit. J.Lo führte die mittlerweile 18-Jährige nämlich zum Mittagessen aus! Wie Fotos zeigten, die Daily Mail vorliegen, aßen die beiden Frauen zusammen Lunch im Promi-Hotspot "The Ivy". Und dabei sahen sie auch noch richtig gut aus: Während Jennifer eine weiße Hose und eine beigefarbene Bluse trug, schmiss sich ihre Stieftochter in einen blau-weiß gemusterten Rock und einen beigefarbenen Strickpullover.

Zu diesem Zeitpunkt schien die Welt der 54-Jährigen auch noch heile zu sein – momentan sieht es da aber anders aus. Seit Monaten ist den Gerüchten um eine Ehekrise zwischen ihr und Violets Papa kein Ende zu setzen – das Paar soll sogar kurz vor der Scheidung stehen. Zudem heißt es, Ben sei aus der gemeinsamen Villa ausgezogen und wohne in einem Mietobjekt in der Nähe des Grundstücks von Ex-Frau Jennifer Garner. Von dem Auszug des "Gone Girl"-Stars soll J.Lo allerdings nichts gewusst haben. "Jen war entsetzt, als sie zurückkam und herausfand, dass Ben alles eingepackt hatte, während sie weg war", offenbarte ein Insider erst kürzlich gegenüber Mirror.

Anzeige Anzeige

T.Jackson / Backgrid / Action Press Ben Affleck, Violet Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige Anzeige

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass sich J.Lo und Violet zusammen im Netz zeigen? Das ist schön! Es freut mich, dass sich die beiden so gut verstehen. Ich finde das irgendwie kurios, inmitten der ganzen Gerüchte um eine Ehekrise... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de