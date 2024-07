Brian Austin Green trauert um verstorbene Shannen Doherty

Am vergangenen Wochenende erlag die Schauspielerin Shannen Doherty ihrer langjährigen Krebserkrankung mit nur 53 Jahren. Seit der Bekanntmachung ihres plötzlichen Todes trauern ihre Familienmitglieder und Freunde um die Charmed-Darstellerin – jetzt äußert sich auch ihr Beverly Hills, 90210-Kollege Brian Austin Green (51) zu dem Verlust. Auf Instagram teilt er ein kurzes, emotionales Statement. Er schreibt: "Shan, meine Schwester... Du hast mich durch alles hindurch geliebt. Du warst ein wichtiger Teil meines Verständnisses von Liebe. Ich vermisse dich mehr, als ich im Moment verarbeiten kann. Danke für das Geschenk, das du warst."

Obwohl die beiden nicht sehr lange an der Show zusammengearbeitet hatten, standen sie sich trotzdem sehr nahe. Wie Shannen einige Monate vor ihrem Tod verraten hatte, waren die beiden auch in eine kurzlebige Romanze verwickelt gewesen. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass ihr Tod den Desperate Housewives-Star so trifft. In den Kommentaren zum Post fühlen seine Freunde und Fans mit ihm. TV-Bekanntheit Amanda Kloots antwortet: "Ich musste sofort an dich denken, Brian. Ich schicke dir viel Liebe. Mein Beileid für deinen Verlust." Auch Dermot Mulroney (60) spricht sein Beileid aus, ebenso wie Kelly Rizzo (45): "Ich liebe dich, mein Freund. Es tut mir wirklich leid. Was für eine lange und besondere Freundschaft."

Dass es so schlecht um Shannen stand, war für viele nicht bekannt gewesen. Erst kürzlich beteuerte sie immerhin in ihrem Podcast "Let's Be Clear" noch, dass sie neue Hoffnungen geschöpft hatte. "Das Gute ist, dass sich die molekulare Struktur meiner Krebszellen vor Kurzem verändert hat, was bedeutet, dass ich viel mehr Therapien ausprobieren kann", erklärte sie damals. 2015 wurde bei ihr das erste Mal Krebs festgestellt. Seitdem hatte sie dagegen angekämpft und verschiedene Therapien ausprobiert, die unterschiedlich gut anschlugen. Zwischen 2017 und 2020 war sie krebsfrei gewesen, doch dann kehrte die Krankheit trotz aller Behandlungen wieder zurück.

Getty Images Der "Beverly Hills, 90210"-Cast im Jahr 2019

Getty Images Shannen Doherty im September 2016

