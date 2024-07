Carmen Geiss weiß: So lernte Ralf Schumacher Étienne kennen!

Ralf Schumacher (49) machte vor wenigen Stunden eine schöne Nachricht bekannt: Er ist schwer verliebt – und zwar in seinen Étienne! Der einstige Rennfahrer und sein Partner gehen bereits seit rund zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Carmen Geiss (59), eine gute Freundin des Paares, verrät jetzt, wo die beiden Turteltauben sich zum ersten Mal begegnet sind. "Sie haben sich in Monaco kennengelernt. Ralf lebt in Salzburg mit seinem Sohn, Étienne lebt in Nizza", berichtet sie im Interview mit Bild und fügt hinzu: "Die beiden sind aber ganz oft zusammen."

Und nicht nur das will Carmen wissen! Die Beziehung von Ralf und Étienne soll sehr harmonisch verlaufen: "Die beiden sind sensationell glücklich, immer. Da gab es noch nie Streit oder Disput." Sowohl die Frau von Robert Geiss (60) als auch ihr Gatte freuen sich riesig über die Bekanntmachung der Beziehung. Die TV-Persönlichkeiten seien auch schon ganz oft bei Cora Schumachers (47) Ex und seinem Liebsten zu Besuch gewesen. "Endlich ist es raus, es ist einfach wunderschön, dass die beiden jetzt ihre Liebe leben", freut sich die zweifache Mutter im Gespräch mit der Newsplattform.

Ralf Schumacher machte seine Beziehung zu Étienne vor wenigen Stunden auf Instagram offiziell und teilte dazu ein gemeinsames Foto, auf dem die beiden Männer Arm in Arm auf einem Boot stehend in die untergehende Sonne blicken. Dazu schrieb er: "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann." Auch sein Partner ließ es sich nicht nehmen, ein niedliches Bild der beiden zu teilen. "Über den Wolken", schrieb der Franzose zu einem Schnappschuss, der das Pärchen auf einem Berg weit über dem Erdboden zeigt. Deutet er damit etwa an, dass er und Ralf sich auf Wolke sieben befinden?

Instagram / robertgeiss_1964 Ralf Schumaher und sein Freund Étienne (r.) mit Robert Geiss

Instagram / etn_cst Ralf Schumacher und sein Partner Étienne

