Ralf Schumacher outet sich: Er ist mit einem Mann zusammen!

Ralf Schumacher (49) war eine lange Zeit mit seiner Ex-Frau Cora (47) verheiratet. Nach 14 Jahren Ehe ging ihre Beziehung jedoch in die Brüche. Wie er jetzt auf Instagram verrät, hat der ehemalige Rennfahrer nun aber endlich sein Glück gefunden und einen neuen Menschen an seiner Seite – dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Frau, sondern um einen Mann! "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schreibt er zu einem Foto, das das Paar aufs Meer blickend und die Arme umeinander gelegt zeigt.

Während Ralf selbst wenig Details über seine neue Liebe preisgibt, übernimmt das jemand anderes: Carmen Geiss (59)! Unter seinem Beitrag verrät die TV-Bekanntheit nämlich, wie der Name des unbekannten Herren lautet und dass die Beziehung der beiden gar nicht so neu ist! "Nach zwei Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen. [...] Ich bin froh, dass ich ein Teil dieser Liebe sein durfte und noch mehr freue ich mich für die zwei, die sich gesucht und gefunden haben, denn auch Étienne liebe ich abgrundtief", schwärmt sie.

Und auch Carmens Mann Robert (60) lässt es sich nicht nehmen, die Freude über das Liebesglück seines Freundes im Netz zu teilen. "Ralf kenne ich seit über 25 Jahren und jetzt endlich hat er seine Liebe des Lebens gefunden. Ich freue mich für beide, auch Étienne. Ist ein megageiler Typ", betitelt er seinen eigenen Beitrag – einen Schnappschuss, der ihn zwischen den zwei Männern zeigt. Doch auch weitere bekannte Gesichter zeigen sich unterstützend. So findet beispielsweise Reality-TV-Bekanntheit Sam Dylan (33): "Wow, das muss viel Überwindung gekostet haben. Doch Liebe siegt immer. Alles Gute, Ralf", während Giulia Siegel (49) unter Ralfs Post kommentiert: "Yes, yes, yes. Ich freue mich so sehr für euch/dich!"

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Freund Etienne

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher im Oktober 2023

