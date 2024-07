Das denkt Kim Virginia Hartung wirklich über Twenty4tim!

Hat sie das alles nur für Aufmerksamkeit gemacht? Kim Virginia Hartung (29) und Twenty4tim (23) hatten während der Dreharbeiten des diesjährigen Dschungelcamps miteinander angebandelt. Nach der Show folgte ein wildes Hin und Her zwischen den Influencern. Kims ehemaliger Freund und Schamane Leon Shankara deutet nun in einem Livestream auf TikTok an, was die Beauty wirklich über Tim denkt: "Ich weiß ja, was sie vorher über Tim auch gesagt hat und das unterscheidet sich so ein bisschen von dem, was danach passiert ist." Er glaube, das Ganze war "irgendwann eher einseitig". Verraten, wer von den beiden letztendlich ernste Absichten hatte, wollte er allerdings nicht.

Dass die einstige Freundschaft zwischen Kim und Leon immer mehr dahinschwindet und sich eher zu einer Schlammschlacht entwickelt, ist mittlerweile nicht mehr zu übersehen. Erst vor wenigen Tagen erhob der Schamane gegen das Reality-Sternchen schwere Vorwürfe. "Sie ist die Maus, die sich so was aus dem Hintern zieht, dass irgendeine Person auf einmal nachts vor ihrer Tür stand – um am nächsten Tag eine Schlagzeile zu haben", erzählte er in einem früheren Livestream und spielt damit auf Kims Aussage über ihre Ex-Affäre Mike Heiter (32) an, der am Abend vor dem Einzug in den australischen Dschungel vor ihrer Hoteltür gestanden haben soll und wohl Sex mit ihr haben wollte. War Kim und Tims Liebelei also eventuell auch nur frei aus der Luft gegriffen?

Eigentlich hieß es zuletzt, dass sich Tim und Kim treffen wollen, um ein klärendes Gespräch zu führen. Das berichtete die einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin Anfang Juni ihrer Community auf Instagram: "Wir sehen uns in den nächsten Tagen." Ob aus dem Treffen überhaupt etwas geworden ist und wie es aktuell um die Kennenlernphase der beiden Content-Creator steht, ist allerdings nicht bekannt.

