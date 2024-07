Deutete Cora Schumacher Ex Ralfs Sexualität im Dschungel an?

Ralf Schumacher (49) wird aktuell wegen seines Coming-outs gefeiert. Seine Ex-Frau Cora (47) könnte schon vorher Bescheid gewusst haben – spielte sie etwa schon im Dschungelcamp auf die Homosexualität des Rennfahrers an? Am Lagerfeuer des berühmt-berüchtigten Camps meinte sie nämlich: "Ich habe ihn aus Liebe geheiratet. Bei ihm bin ich mir da nicht ganz sicher." Es gebe oft andere Gründe, warum man jemanden heiratet, so die Reality-Bekanntheit. Was genau sie damit meinte, erklärte sie nicht. Eine Verschwiegenheitserklärung verbot ihr, mehr zu erzählen. Allerdings fügt sie hinzu: "Ich war immer ehrlich zu ihm. Andersherum eher nein." Ob sie damit auf das Geheimnis anspielte, das Ralf in der Öffentlichkeit bis vor wenigen Tagen so wohl hütete?

Seit ihr Verflossener sich bei Instagram outete, hält Cora sich noch bedeckt. Stattdessen gratulierten zahlreiche andere Promis dem Formel-1-Star und seinem Partner. Allen voran Sohn David (22). "Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst. Egal, ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa", lauteten die Worte des Nachwuchsrennfahrers. Zu den Gratulanten gehören außerdem Natascha Ochsenknecht (59), Carmen Geiss (59), Cathy Hummels (36), Nicolas Puschmann (33) und Lars Steinhöfel (38).

Die Beziehung zu einem Mann machte Ralf erst vor wenigen Tagen auf seinem Profil offiziell. Zu einem Bild, auf dem er Arm in Arm mit seinem Liebsten in den Sonnenuntergang schaut, schrieb er: "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann." Wer der Mann an seiner Seite ist, ist auch kein Geheimnis: Er heißt Étienne und ist Franzose. Laut t-online sollen die beiden aktuell abwechselnd in Südfrankreich und Südafrika leben. Zuvor war der 49-Jährige von 2001 bis 2015 mit Cora verheiratet. Aus dieser Beziehung stammt auch Sohn David.

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2024

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Freund Etienne

