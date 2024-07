Dream-Team: Scarlett Johansson schwärmt von Channing Tatum

Für den Film "Fly Me to the Moon" standen Scarlett Johansson (39) und Channing Tatum (44) gemeinsam vor der Kamera. Wie sehr die Chemie zwischen den beiden stimmt, zeigen sie auch auf der Premiere in Berlin. Auf dem roten Teppich wirken sie wie ein echtes Traumpaar. Im Interview mit Promiflash verrät die Schauspielerin, warum ihr Kollege die beste Wahl für den Job war: "Er hat das Wesen und die Ausstrahlung eines Anführers und gleichzeitig eine Verletzlichkeit und Sanftmut an sich, die ihn so fesselnd und sympathisch machen." Wie es scheint, hat Channing in Scarlett eine neue Bewunderin gefunden.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de