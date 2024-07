Channing Tatum und Scarlett glänzen bei Premiere in Berlin

Auch außerhalb ihrer neuen Romantik-Komödie sind Scarlett Johansson (39) und Channing Tatum (44) ein tolles Team! Bei der Premiere ihres neuen Kinofilms "To the Moon" in Berlin zeigen sich die Schauspieler in bester Laune und glamourösen Looks auf dem roten Teppich. Die Beauty hat sich zur Feier des Tages in ein lachsfarbenes, mit Pailletten und Glitzersteinen besetztes Kleid gehüllt. Dazu kombiniert sie hohe Riemchensandalen und dezenten Schmuck. Ihr blondes Haar ist elegant nach hinten gekämmt. Der Verlobte von Zoe Kravitz (35) begleitet Scarlett in einem lässigen grauen Anzug und einem schwarzen Hemd. Für die Kameras posieren die Co-Stars Arm in Arm und hin und wieder tauschen die zwei vertraute Blicke miteinander aus.

Was wohl Channings Partnerin von dem vertrauten Miteinander der Filmkollegen hält? Eifersüchtig muss Zoe auf jeden Fall nicht sein – denn Scarlett steht total hinter dem Paar und ist ein großer Fan ihrer Beziehung. "Das ist das heißeste Paar, das ich je gesehen habe. Es ist absurd", schwärmte die "Lucy"-Darstellerin im Interview mit ET. Außerdem finde sie es unglaublich, wie ausgeglichen und freundlich Channing und Zoe miteinander sind.

Obendrein ist Scarlett selber in festen Händen. Sie und ihr Ehemann Colin Jost (42) zeigen der Öffentlichkeit immer wieder, wie glücklich und verliebt sie zu sein scheinen. Bei der "To the Moon"-Filmpremiere in New York begleitete der Komiker seine Gattin sogar mit auf den roten Teppich. Für die Aufnahmen posierte das Paar Seite an Seite und hielt durchgehend Körperkontakt. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sind die Turteltauben sogar knutschend abgelichtet worden.

Getty Images Scarlett Johansson und Channing Tatum schauen, Schauspielkollegen

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson, Ehepaar seit 2020

