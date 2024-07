Hier kuschelt Walentina Doronina mit ihrer neuen Flamme!

Seit Walentina Doroninas (24) Trennung von Can Kaplan vor knapp einem Monat wurde die Reality-TV-Bekanntheit mit Kevin Saszik, einem Fitnessstudioinhaber und Profiboxer, in Verbindung gebracht. Eine aufmerksame Promiflash-Leserin entdeckt die Influencerin nun, wie sie sich an einem Flughafen zärtlich an einen Mann schmiegt. Vergleicht man Aufnahmen des Sportliebhabers mit dem Schnappschuss, lässt sich vermuten, dass es sich bei Wales Reisebegleitung um Kevin handelt!

Bereits in den vergangenen Tagen kamen immer wieder Liebesgerüchten auf und Walentina wurde nachgesagt, dass sie nach der Trennung wieder einen neuen Partner an ihrer Seite haben könnte: So veröffentlichte ihr Kosmetikstudio des Vertrauens vergangene Woche eine Instagram-Story, die die Blondine eng umschlungen mit Kevin zeigte.

Kurz nach ihrer Trennung lieferte sich die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin eine mediale Schlammschlacht mit ihrem Ex Can. So warf Walentina dem Unternehmer häusliche Gewalt vor. "Dass ich auch nicht fehlerfrei bin, will ich gar nicht abstreiten. Aber Gewalt ist keine Lösung! Ich war die Person, die mit blauen Flecken Interviews etc. gegeben hat und in der Öffentlichkeit immer funktionieren musste", erklärte sie unter anderem auf Instagram. Zudem veröffentlichte sie eine Reihe von Fotos, die sie mit zahlreichen Verletzungen, unter anderem am Mundbereich, zeigten.

Anzeige Anzeige

Promiflash Walentina Doronina mit einem unbekannten Mann im Juli 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Walentina wird bald mehr Infos zu ihrer neuen Flamme teilen? Ja, auf jeden Fall! Nein, das glaube ich eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de