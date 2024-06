Gewalt? Walentina Doronina macht Ex Can schwere Vorwürfe

Zwischen Walentina Doronina (24) und Can Kaplan ist es aus und vorbei – das gab die Reality-TV-Bekanntheit am vergangenen Freitag bekannt. Seither fliegen zwischen dem Ex-Paar im Netz die Fetzen. Doch nun gibt Walentina den Fans auf Instagram weitere Einblicke in ihre einstige Beziehung und erhebt schwere Vorwürfe. In einem Video zeigt sie zunächst glückliche Momente aus der gemeinsamen Zeit mit dem Unternehmer, doch dann hängt sie eine Reihe von bislang ungesehenen Fotos an. Diese zeigen sie mit zahlreichen Verletzungen wie einem blutigen Mund und Blutergüssen am Körper. "Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe monatelang alles akzeptiert und mit mir machen lassen", kommentiert sie dazu.

"Dass ich auch nicht fehlerfrei bin, will ich gar nicht abstreiten. Aber Gewalt ist keine Lösung! Ich war die Person, die mit blauen Flecken Interviews etc. gegeben hat und in der Öffentlichkeit immer funktionieren musste", erklärt Walentina weiter. Sie habe das mutmaßlich gewaltsame Verhalten ihres Partners hingenommen und versucht, sich nichts anmerken zu lassen. "Ich war blind vor Liebe", resümiert sie. Dass Can nun jedoch angebliche Lügen über sie im Netz verbreite, gehe ihr entschieden gegen den Strich. Ihr Ex behauptete nämlich am vergangenen Wochenende, die Promi Big Brother-Teilnehmerin sei ihm in einer Show fremdgegangen.

In seiner Instagram-Story breitete er diese Vorwürfe aus. "Walentina ist in eine Show gegangen. Bevor sie gefahren ist, war wirklich alles gut zwischen uns", erinnerte sich der einstige Sommerhaus-Kandidat und erzählte: "Dann habe ich erfahren, dass sie in der Show Schluss gemacht hat und etwas mit einem anderen Typen angefangen hat. Walentina ist mir in einer TV-Show fremdgegangen." Bild mutmaßte im Anschluss, bei dem besagten Mann könne es sich um Daymian Weiß handeln, der ebenso wie die Blondine an Germany Shore teilnahm.

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de