König Charles unterstützt England nach verlorenem EM-Finale

Nach der EM-Niederlage der englischen Nationalmannschaft im Finale gegen Spanien spricht König Charles (75) den Fußballspielern Mut zu. Auf Instagram teilt der Buckingham-Palast einen Beitrag, der ein Schreiben von ihm an Gareth Southgate (53) und an das Team zeigt. "Auch wenn Ihnen der Sieg heute Abend verwehrt geblieben ist, möchten meine Frau und ich Sie und Ihr Team mit meiner ganzen Familie auffordern, den Kopf hochzuhalten", heißt es von dem König. Weiter führt er fort: "Aber seien Sie sich bitte bewusst, dass Ihr Erfolg, das Finale der Europameisterschaft erreicht zu haben, an sich schon eine großartige Leistung ist."

In den Kommentaren unter dem Beitrag gibt es ebenfalls zahlreiche Unterstützung von den Fans. Einer von ihnen schwärmt: "Perfekt gesagt. Sie haben so viel erreicht – lasst es uns genießen." Viele haben den Glauben an ihre Mannschaft nicht verloren, wie weitere Nutzer kommentieren: "Kopf hoch, England! Du hast gut gespielt. Es sollte nicht sein. Nächstes Mal" oder "Stolz darauf, Engländer zu sein. Gut gemacht, Jungs!" Manche Fans sind nicht erfreut über die Rückmeldung des Königshauses, wie ein Follower unter dem Beitrag in dem sozialen Netzwerk zeigt: "Das Schreiben klingt viel zu vorbereitet."

Die Niederlage hat die englischen Nationalspieler stark getroffen. Emotionale Bilder, die kurz nach dem Ende des Spiels aufgenommen worden sind, zeigen die Spieler, die enttäuscht sind. Jude Bellingham (21) saß geknickt auf dem Rasen und war sichtlich den Tränen nah. Mit dem finalen Sieg hätten die Three Lions Geschichte geschrieben: Denn sie waren tatsächlich noch kein einziges Mal Europameister.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Kane und Bukayo Saka beim EM-Finale 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jude Bellingham beim EM-Finale 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von den unterstützenden Nachrichten von König Charles? Toll, er steht total hinter seiner Mannschaft! Na ja, das bringt jetzt leider nichts mehr... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de