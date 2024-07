Kurz vor Tod: Shannen Doherty (†53) und ihr Ex einigten sich

Shannen Doherty (✝53) verstarb am Wochenende nach einem langen Kampf gegen den Krebs. Bis zu ihrem Tod soll sich die Schauspielerin mit ihrem Ex Kurt Iswarienko vor Gericht um Unterhalt und Co. gestritten haben. Doch nun wird bekannt: Die beiden hatten endlich eine Einigung erreicht! Laut Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, unterschrieb sie nur einen Tag vor ihrem Ableben einen Antrag auf Verzicht auf Ehegattenunterhalt sowie die "unbestrittene Auflösung" ihrer Ehe. "Die Parteien haben eine schriftliche Vereinbarung über ihr Vermögen und ihre Rechte in der Ehe oder häuslichen Partnerschaft einschließlich des Unterhalts getroffen, deren Original dem Gericht vorgelegt wird oder wurde", heißt es in den Dokumenten.

Shannen soll zuvor Unterhaltszahlungen von umgerechnet 14.300 Euro eingefordert haben, da sie aufgrund ihrer Erkrankung nicht in der Lage gewesen war, zu arbeiten. Diese Zahlungen soll ihr Kurt aber vorenthalten haben. Die Charmed-Darstellerin soll ihrem Ex sogar eine böse Absicht unterstellt haben: Vor Gericht habe sie dem Fotografen vorgeworfen, nur ihren Tod abzuwarten! "Es ist einfach nicht richtig, dass Kurt unsere Scheidung hinauszögern darf, in der Hoffnung, dass ich sterbe, bevor er mich auszahlen muss", wird sie in den Dokumenten zitiert. Kurt wies diese Anschuldigungen jedoch weit von sich.

Doch trotz all dem Drama und den anstrengenden Krebsbehandlungen fühlte sich der Serienstar kurz vor seinem Tod optimistisch. "Zum ersten Mal seit ein paar Monaten fühle ich mich hoffnungsvoll. Denn es gibt jetzt so viel mehr Therapien. Früher hatte ich zwar auch Hoffnung, aber war immer noch dabei, mich vorzubereiten", schilderte sie wenige Wochen vor ihrem Tod auf Instagram. 2015 war bei Shannen erstmals Brustkrebs festgestellt worden – trotz verschiedenster Behandlungen kehrte er immer wieder zurück.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kurt Iswarienko und Shannen Doherty im Januar 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannen Doherty im September 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de