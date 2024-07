Shannen Doherty stritt bis zu ihrem Tod mit Ex Kurt um Geld!

Shannen Doherty (✝53) hat den Kampf gegen ihre Krebserkrankung verloren. Vor ihrem Tod gab es jedoch noch etwas anderes, was der Schauspielerin zusetzte: der Rosenkrieg mit ihrem Ex Kurt Iswarienko. Aus Unterlagen, die People vorliegen, geht hervor, dass das ehemalige Paar bis zuletzt um Unterhaltszahlungen von umgerechnet 14.300 Euro stritt, die sie rückwirkend von dem Fotografen forderte. Es heißt, die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit sei auf diese angewiesen, da sie aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr arbeiten könne und ihre Erfolgsserie Charmed ihr nicht mehr viel Geld einbringe. Kurt soll ihr die Zahlungen aber vorenthalten haben – genauso wie er nicht auf ihre Anfragen nach finanziellen Informationen über sein aus Original-Fotografien bestehendes "Archiv" reagiert habe.

Noch vor wenigen Wochen warf Shannen ihrem Ex-Partner deshalb vor, das Ganze mit Absicht zu tun – mit dem Wissen, dass ihre Erkrankung sie das Leben kosten könnte. "Es ist einfach nicht richtig, dass Kurt unsere Scheidung hinauszögern darf, in der Hoffnung, dass ich sterbe, bevor er mich auszahlen muss", hieß es in den Dokumenten. Über seine Anwälte ließ der 50-Jährige diese Behauptungen von sich weisen: Er habe wohl im Oktober 2023 einen Vergleich angeboten und so bewiesen, dass er eine Lösung finden wolle. "Kurt wartet nicht einfach darauf, dass Shannen stirbt. Er will das Beste für Shannen und er will, dass beide diesen Fall hinter sich lassen und nach vorne blicken können", erklärte seine Anwältin Katherine Heersema.

Eine Einigung konnten der "Charmed"-Star und ihr einstiger Partner nicht mehr finden – und auch ein Statement zu ihrem Tod gibt es bislang nicht von Kurt. Dafür gibt es aber zahlreiche Fans, die um Shannen trauern und ihr liebevolle Worte im Netz widmen. "Wir werden dich sehr vermissen. Du warst mein Kindheitsstar und dann noch mehr. Ruhe in Frieden, du Schönheit, du warst eine wundervolle Kämpferin", schrieb beispielsweise ein Bewunderer auf Instagram.

Kurt Iswarienko mit Shannen Doherty in New York, 2010

Shannen Doherty im September 2016

