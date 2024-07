Nach dem Outing: Ralf Schumacher und Étienne bedanken sich

Ralf Schumacher (49) machte am vergangenen Wochenende seine Beziehung zu seinem Freund Étienne publik. Das unerwartete Outing des Rennsportstars schlug im Netz hohe Wellen – viele Fans und Promis waren zur Stelle und freuten sich über das Liebesglück des schönen Paares. Nun meldet sich Ralf noch einmal persönlich zu Wort. "Herzlichen Dank für die zahlreichen Glückwünsche und Kommentare. Wir sind sehr glücklich und danken euch allen", schreibt er auf Instagram. Dazu teilt er ein süßes Foto von sich, Arm in Arm mit seinem Étienne.

Mit allen Infos in puncto Ralf und Étienne versorgten Carmen (59) und Robert Geiss (60) bereits kurz nach der Verkündung die Fans. Der Bruder von Michael Schumacher (55) und das TV-Millionärspaar kennen sich bereits seit über 25 Jahren. "Sie haben sich in Monaco kennengelernt. Ralf lebt in Salzburg mit seinem Sohn, Étienne lebt in Nizza", berichtete Carmen gegenüber Bild und plauderte zudem aus, die Beziehung der beiden sei ganz besonders harmonisch. Auch Robert zeigt sich auf Instagram überzeugt: "Jetzt endlich hat er seine Liebe des Lebens gefunden. Ich freue mich für beide, auch für Étienne. Ist ein megageiler Typ!"

Sein engstes Umfeld unterstützt Ralf sehr öffentlich. Auch sein Sohn David Schumacher (22) war sofort zur Stelle, um ihm zu gratulieren. "Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst. Egal, ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa", schrieb der Rennfahrer. Zu den weiteren Gratulanten gehören neben den Geissens auch Cathy Hummels (36), Natascha Ochsenknecht (59), Giovanni Zarrella (46) und Riccardo Simonetti (31).

Instagram / robertgeiss_1964 Ralf Schumaher und sein Freund Étienne (r.) mit Robert Geiss

Instagram / etn_cst Ralf Schumacher und sein Partner Étienne

Wie findet ihr es, dass so viele Menschen am Liebesglück von Ralf Anteil nehmen? Ich finde, sein Outing sollte ja eigentlich gar nicht so ein Thema sein... Ich finde das toll! Ergebnis anzeigen



