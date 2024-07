Sydney Sweeney und Jonathan genießen Date-Night in Paris

Sydney Sweeney (26) und ihr Verlobter Jonathan Davino genießen ihre Zeit in Paris in vollen Zügen. Paparazzi erwischen das Paar nun bei einer romantischen Date-Night. Auf diesem aktuellen Foto verlassen die beiden Hand in Hand ein Restaurant in der Stadt der Liebe. Jonathan trägt ein lässiges Outfit, bestehend aus einer dunklen Jacke, einem Hemd und Jeans. Dazu kombiniert er weiße Sneaker und eine Sonnenbrille. Sydney begeistert hingegen in einem beigefarbenen Set von Ralph Lauren. Absoluter Hingucker sind auch die hellblauen Kniestrümpfe, die sie in farblich passenden High Heels trägt.

Zwischen Sydney und Jonathan scheint es aktuell wohl kaum besser laufen zu können. Angeblich sollen die beiden auch bald den nächsten Schritt wagen wollen und endlich vor den Traualtar treten. Vor einigen Wochen wurde die Schauspielerin dabei gesehen, wie sie gemeinsam mit einer Freundin ein Brautmodengeschäft in Los Angeles verließ. Dabei trug sie einen ziemlich verdächtigen Kleidersack unter dem Arm. Ende 2023 hatte Sydney noch erzählt, dass die Hochzeitsplanung vorübergehend auf Eis liegt. Als Grund nannte sie damals die Arbeit. "Ich bin so hart am Arbeiten. Ich bin ein Workaholic und ich liebe es", begründete die 26-Jährige gegenüber Entertainment Tonight.

Sydney und Jonathan sind bereits seit acht Jahren ein Paar. Ihre Beziehung hatten die beiden im Oktober 2018 öffentlich gemacht. Vier Jahre später hatten sich die beiden miteinander verlobt. Vor wenigen Monaten wurde ihr Liebes-Glück jedoch durch unschöne Nachrichten getrübt: Sydney wurde eine Affäre mit ihrem "Wo die Lüge hinfällt"-Co-Star Glen Powell (35) nachgesagt.

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, 2023

