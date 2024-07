Während Krise: Ben Affleck und J.Lo sind für ihre Kinder da!

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) stecken angeblich in einer Beziehungskrise. Ihre Kinder sollen davon jedoch nicht allzu viel mitbekommen. Wie ein enger Vertrauter des Paares nun gegenüber Entertainment Tonight ausplaudert, wollen sich Jennifer und Ben derzeit verstärkt um ihren Nachwuchs kümmern. "Jennifer und Ben haben versucht, sich auf ihre Liebsten zu konzentrieren, während sie Zeit getrennt voneinander verbringen", plaudert die Quelle aus und fügt hinzu: "[...] Sie versuchen, für ihre Kinder positiv eingestellt zu wirken."

Wie wichtig Jennifer dabei nicht nur ihre eigenen Kinder Emme (16) und Max (16) sind, bewies sie erst vor wenigen Tagen. In ihrer Instagram-Story teilte die Sängerin ein Video, in dem sie gemeinsam mit Bens Tochter Violet (18) durch New York zu einem Restaurant fährt. "Sommerzeit", betitelte Jennifer die Aufnahme. Dabei stellte die "On The Floor"-Interpretin auch ihren Ehering zur Schau. Auch Ben wurde in den vergangenen Wochen vermehrt mit seinem Nachwuchs bei diversen Ausflügen gesichtet.

Bereits seit einigen Monaten soll die Ehe von Jennifer und Ben unter keinem guten Stern stehen. Grund für die Krise sollen die unterschiedlichen Lebensstile der beiden sein. "Sie hat versucht, Ben klarzumachen, dass Jennifer Lopez zu sein, ein 24/7-Job ist. Sie ist ihre Marke, sie lebt und atmet sie, während Ben seine Arbeit vor der Tür lassen kann, wenn er sich dafür entscheidet", erklärte ein Insider gegenüber OK!. Laut der Quelle sei die Beziehung "ständig ein Drama" gewesen. Dies habe vor allem Ben zugesetzt. " Er ist traurig und deprimiert, dass es nicht geklappt hat, obwohl er weiß, dass es das Richtige ist, die Beziehung zu beenden", behauptete der Informant.

Instagram / jlo Violet Affleck und Jennifer Lopez im Juli 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Dezember 2023

