Eigene Arena: So spektakulär werden Adeles München-Konzerte

Am 2. August startet Adele (36) ihre exklusiven Europa-Konzerte in der bayerischen Landeshauptstadt – in München wurde extra für den Weltstar eine eigens angefertigte Pop-up-Arena errichtet. In einem Interview mit 3Sat erklärt die "Rolling In The Deep"-Interpretin jetzt, wie spektakulär ihre insgesamt zehn Shows in Deutschland werden. In der riesengroßen Event-Location sei Platz für sage und schreibe rund 80.000 jubelnde Fans. Außerdem werde extra für die Konzerte ein Mega-Screen installiert: Circa 120 Meter breit soll die riesige Leinwand sein – damit sei sie die bislang größte, die je bei einem Konzert eingesetzt wurde.

Diese großen Aufbauten seien Adele sehr wichtig, damit ihre Fans bei ihren Auftritten ein gutes Gefühl bekommen. Die "When We Were Young"-Sängerin erklärt im Interview: "Die Leute wollen dein Gesicht, damit sie sehen: Du bist es." Außerdem helfe beispielsweise der überdimensional große Bildschirm dabei, eine Bindung zu den Konzertbesuchern aufzubauen. Mit dem Screen wolle Adele den Gästen das Gefühl geben, "dass ich jedem von ihnen nahekomme."

Für das Spektakel mussten Adeles Fans allerdings auch tief in die Tasche greifen! Die Preise der Tickets sorgten beim Verkaufsstart für viel Kritik. Auf der Plattform Ticketmaster wurden die günstigsten Plätze in der Pop-up-Arena für 74,90 Euro angeboten – diese Sitzplätze befinden sich ganz hinten in dem Stadion. Wollen die Fans Adele näher sein und einen Platz im Innenraum einnehmen, mussten sie sage und schreibe 419,90 Euro hinblättern. Sogenannte Platin-Tickets gab es außerdem für 689 Euro.

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Adele, 2022

