Emotionales Geständnis: Jessica Capshaw hatte Fehlgeburt

Jessica Capshaw (47) spricht über ihre Fehlgeburt. Zu Gast beim "Call It What It Is"-Podcast offenbart die Grey's Anatomy-Berühmtheit, dass sie zwischen der Geburt ihres dritten und vierten Kindes eine Fehlgeburt erlitt. "Ich war so aufgeregt, als ich schwanger wurde, und ich hatte noch nie irgendwelche Probleme, bevor ich schwanger wurde. Ich hatte großes Glück und war sehr dankbar. Und dann, ganz plötzlich, bei meinem Termin in der zehnten Woche, [ging ich] zum Ultraschall, war allein, völlig ahnungslos und es gab keinen Herzschlag", berichtet die Schauspielerin.

Für Jessica war diese Erfahrung "die schockierendste und eine tief, tief traurige Sache". Der Serienstar musste sich nach der niederschlagenden Diagnose zusätzlich einer Ausschabung der Gebärmutter unterziehen. Für die Unterstützung ihres Arztes und ihres Ehemannes Christopher Gavigan sei sie sehr dankbar. "Und dann ging das Leben weiter, und ich hatte die Chance, mich um mich und meinen Körper, meine Beziehung und meine anderen Kinder zu kümmern, und das war wirklich unglaublich", erklärt sie abschließend.

Jessica ist die Stieftochter von Steven Spielberg und konnte so schon früh Luft in der Filmbranche schnuppern. Die meisten Fans kennen sie wohl aus der Fernsehserie "Grey's Anatomy" in der sie die Rolle der Kinderchirurgin Arizona Robbins übernahm. 2004 traten Jessica und der Unternehmer Christopher Gavigan vor den Traualtar. Mittlerweile sind sie stolze Eltern von drei Töchtern und einem Sohn.

Getty Images Jessica Capshaw, Schauspielerin

Instagram / christopher_gav Jessica Capshaw und ihre Familie

Wusstet ihr, dass Jessica vier Kinder hat?



