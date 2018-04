Es gibt kein Zurück mehr! Fans von Grey's Anatomy müssen jetzt stark sein: Zwei ihrer langjährigen Lieblinge werden im Laufe der 14. Staffel die erfolgreiche Krankenhausserie verlassen. Für Sarah Drew (37) alias April Kepner und ihre Kollegin Arizona Robbins-Darstellerin Jessica Capshaw (41) ist nach knapp zehn Jahren Schluss. Tatsächlich rückt Jessicas Abschied immer näher: Sie hatte bereits ihren letzten Drehtag in den Prospect TV-Studios!

Auf einem Produktionsgelände in Los Feliz, einem Stadtteil von Los Angeles, stehen die Stars rund um Ellen Pompeo (48) für viele Szenen vor der Kamera. Doch Jessicas Abenteuer neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu, wie sie in ihrer Instagram-Story erzählte. Die 41-Jährige schwelgte in Erinnerungen und blickte wehmütig zurück: "Heute war mein letzter Drehtag in den Prospect Studios. Aber noch nicht mein letzter Tag bei 'Grey's Anatomy'. Ich fühle mich total nostalgisch."

Ob die Schauspielerin einen dramatischen Abgang bekommen wird, ist noch nicht klar. Jessica wäre allerdings nicht die erste Hauptdarstellerin, die den Serientod sterben würde: Eric Dane (45) als Dr. Mark Sloan und Lexie Grey (Chyler Leigh, 36) kamen bei beziehungsweise nach einem Flugzeugabsturz ums Leben. Auch Derek Shepherd (Patrick Dempsey, 52) wurde ein Fahrzeug zum Verhängnis. Ist Jessica das nächste "Opfer" oder bekommt ihre Figur ein Happy End? Stimmt ab!

Sarah Drew/Instagram Sarah Drew und Jessica Capshaw am Set bei "Grey's Anatomy"

Instagram / jessicacapshaw Jessica Capshaw, Kelly McCreary, Caterina Scorsone und Sarah Drew bei "Grey's Anatomy"

ABC/Splash News Patrick Dempsey als Dr. Derek Shepherd bei "Grey's Anatomy"

