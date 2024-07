Gruppen-Selfie: Barry Keoghan hängt mit diesen Musikern ab!

Barry Keoghan (31) machte sich durch seine legendären Szenen im Film "Saltburn" einen Namen und sicherte sich weltweite Bekanntheit. Auf Social Media hält sich der Schauspieler mit Beiträgen und Storys eigentlich eher zurück. Nun begeistert er seine Fans auf Instagram allerdings mit einer durcheinandergewürfelten Fotostrecke. Seiner Community sticht wohl vor allem ein Selfie direkt ins Auge: Barry posiert lässig mit Sänger Ed Sheeran (33) und Rapper Stormzy (30). Viele Worte braucht es für ihn dabei nicht. Die Reihe an Fotos zieren lediglich drei Emojis.

Aufmerksamen Betrachtern fällt allerdings wohl auch auf, dass Barry mehrfach seinen trainierten Körper präsentiert. "Sabrina (25) ist wirklich das glücklichste Mädchen auf der Welt", schwärmt ein Nutzer. Weitere Fotos zeigen den 31-Jährigen im Bett liegend, in einem Fahrstuhl stehend, auf einem Fußballfeld posierend oder auch leere Seiten eines Notizbuchs. Viele seiner Fans drücken ihre Begeisterung in Form von Herz- und Flammen-Emojis aus.

Barry ist bereits seit knapp 13 Jahren Schauspieler in der Film- und Fernsehwelt. Seinen beruflichen Durchbruch erzielte der gebürtige Ire allerdings durch seine Rolle als Oliver Quick im kontroversen Film "Saltburn". Als Schauspieler musste Barry für mehrere Szenen sein Können unter Beweis stellen. Vor allem in der finalen Szene musste er die Hosen herunterlassen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. In den letzten Minuten des Films tanzt seine Rolle Oliver nämlich splitterfasernackt durch die riesige Villa, ganz ohne Penisprothese! Gestört hat Barry das allerdings nicht, wie er gegenüber TMZ verriet: "Ich schäme mich überhaupt nicht. Ich habe es geliebt!"

Barry Keoghan, Schauspieler

Barry Keoghan, Schauspieler

