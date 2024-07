Oben ohne: Elias Becker präsentiert sein strammes Sixpack!

In Norwegen gibt es unendlich viel zu entdecken – Fjorde, spektakuläre Natur und aktuell auch Elias Becker (24)! Der Sohn von Boris Becker (56) und Ex-Frau Barbara Becker (57) genießt momentan eine Auszeit in Skandinavien. An seinem Urlaub lässt der Promi-Spross auch seine Community auf Instagram teilhaben und teilt eine Reihe von Bildern aus dem Norden. "Fjord für Fjord", schreibt er zu Schnappschüssen, die ihn auf einem Berg, an Fjorden, auf dem Wasser oder mit Kühen zeigen. Ein Foto aus der Bilderreihe könnte seinen Followern wohl besonders ins Auge stechen: Elias posiert oberkörperfrei auf einem Felsen und gewährt so einen Blick auf seinen nackten Oberkörper, der sich durchaus sehen lassen kann.

Elias befindet sich wohl aktuell auf einer Reise quer durch den Norden Europas! Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte er eine Fotostrecke, die ihn bei einer Tour durch Norwegens Gletscher zeigte. "Acht Stunden auf dem Eis", schrieb er zu Bildern, die ihn mit einem Eispickel, Schneeschuhen und einer Gruppe junger Männer zeigten. Vor rund drei Wochen postete der Sohn von Tennislegende Boris ein gemeinsames Bild mit Freundin Yasmine Dahlberg. Die zwei Turteltauben posierten mit einem großen Blumenkranz auf dem Kopf und feierten offensichtlich das beliebte Mittsommer-Fest. "Bestes Date", kommentierte Elias' Freundin.

Im Herbst vergangenen Jahres machte Elias seine Liebe zu Yasmine offiziell. Vor wenigen Monaten schwärmte der Student im Interview mit RTL von seiner Partnerin und ließ den Sender wissen: "Ich lerne viel von ihr. Sie ist sehr, sehr intelligent. Ich könnte nicht glücklicher sein" und fügte im gleichen Atemzug hinzu: "Die Art, wie sie mich anschaut, wie sie mich fühlen lässt. [...] Ihre Augen haben mich am meisten angezogen."

Instagram / eliasbecker Elias Becker und Yasmine Dahlberg im Juni 2024

Instagram / e.current Elias Becker und Yasmine Dahlberg

