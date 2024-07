Pikante Frage: Katy Perry spricht über Orlandos "Zauberstab"

Na, hör mal! Mit dieser zweideutigen Fanfrage zu ihrem Partner Orlando Bloom (47) hat Katy Perry (39) während ihres Livestreams auf Instagram, der Daily Mail vorliegt, vermutlich nicht gerechnet: "Erzähl uns von Orlandos Zauberstab!" Während die "Hot N Cold"-Interpretin die Worte laut vorliest, prustet sie wegen der sexuellen Anspielung vor Lachen los und betont, dass sie nun schon eine Weile zusammen seien. Daraufhin singt Katy kichernd die Worte "He's got the magic in him" nach der Melodie des Songs "Magic" von Rapper B.o.B vor sich hin, was so viel bedeutet wie "Er trägt die Magie in sich".

Als Katy sich von ihrem kleinen Lachflash erholt zu haben scheint, stellt sie klar, was der wahre Grund für die langjährige Liebe zwischen ihr und dem Fluch der Karibik-Star ist: "Es ist wirklich sein Herz." Außerdem habe er ihr das größte Geschenk überhaupt gemacht. Flüsternd fügt sie ihrer Aussage die Worte "Daisy Dove" hinzu – der Name ihrer gemeinsamen Tochter.

Etwa ein Jahr nach Katy und Orlandos Verlobung erblickte die kleine Daisy (3) im Jahr 2020 das Licht der Welt und ist seither der ganze Stolz ihrer berühmten Eltern. Die beiden halten ihr Privatleben und somit auch das ihrer Tochter so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Nichtsdestotrotz gibt die "California Gurls"-Interpretin hin und wieder seltene Einblicke in ihr Mamadasein. In einem Interview mit ExtraTV machte die 39-Jährige eine Anspielung darauf, wie sie an die Erziehung ihrer Kleinen herangeht: "Das ist toughe Liebe. Ich bin eine liebevolle, aber toughe Mutter."

Katy Perry und Orlando Bloom, Februar 2023

Katy Perry und ihre Tochter im Juli 2024

