Sexy Aufnahmen: Ralf Schumachers Freund Étienne badet nackt

Sexy Aufnahmen von Ralf Schumachers (49) Neuem! Am vergangenen Sonntag machte der Rennsportstar seine Beziehung zu seinem Freund Étienne publik. Doch wer ist der Mann an der Seite des Ex-Mannes von Cora Schumacher (47)? Der Franzose hat rund 10.000 Follower auf Instagram und gewährt seiner Community regelmäßig private Einblicke in sein Leben. Auf einem Schnappschuss aus dem Jahr 2021 präsentiert er sich besonders sexy: Étienne planscht splitterfasernackt im Meer – sein muskelbepackter Oberkörper kommt dabei gut zur Geltung. Die heiße Aufnahme entstand vor der Küste der französischen Gemeinde Ramatuelle.

Nach dem Coming-out erhielten Ralf und Étienne viel Zuspruch von Familie und Freunden. "Nach zwei Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen. [...] Ich bin froh, dass ich ein Teil dieser Liebe sein durfte und noch mehr freue ich mich für die zwei, die sich gesucht und gefunden haben, denn auch Étienne liebe ich abgrundtief", betonte beispielsweise Carmen Geiss (59) im Netz. Auch Sohnemann David (22) stärkte seinem Papa den Rücken: "Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau. Ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch!"

Zu den weiteren Gratulanten gehören unter anderem Cathy Hummels (36), Robert Geiss (60), Natascha Ochsenknecht (59) und Matthias Mangiapane (40). Für die zahlreichen positiven Stimmen bedankte sich das Paar dann im Netz. "Herzlichen Dank für die zahlreichen Glückwünsche und Kommentare. Wir sind sehr glücklich und danken euch allen", schrieb Ralf unter ein Foto, das ihn Arm in Arm mit seinem Étienne zeigt.

Instagram / etn_cst Ralf Schumachers Freund Etienne

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Freund Étienne

