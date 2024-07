Shannen Dohertys (†53) Freundin schießt gegen Ex-Mann Kurt

Shannen Doherty (✝53) und ihr Ex-Mann Kurt Iswarienko trennten sich 2023 – bis zu dem Tod der Schauspielerin waren sie bezüglich der Scheidung im Streit. Shannens Freundin Tara Furiani setzt sich nun im Netz für sie ein und erhebt schwere Vorwürfe gegen den Fotografen. "Ich bin wirklich traurig und bestürzt über den Tod meiner Freundin Shannen... Wegen der Scheidung, die sie zu der Zeit durchmachte", schreibt die Unternehmerin auf LinkedIn. Sie führt aus: "Shan hat alles verloren, einschließlich ihrer Versicherung, und ihr Ehemann hat sich mit der Einkommensermittlung vor Gericht Zeit gelassen, um ein Urteil oder eine Zahlung bis zu ihrem Tod hinauszuzögern."

Sie wirft Kurt vor, Shannen mit seinen Handlungen während des Rosenkrieges "tiefgreifenden Schmerz" zugefügt zu haben – er habe seiner sterbenden Frau gegenüber nur wenig Menschlichkeit gezeigt. "Wenn du die Möglichkeit hast, ein anständiger Mensch zu sein, nimm sie wahr", urteilt Tara. Wie People zuvor berichtete, hatten sich Shannen und Kurt bis kurz vor ihrem Tod insbesondere wegen Unterhaltszahlungen gestritten. Da sie wegen ihrer Erkrankung nicht mehr in der Lage war zu arbeiten, habe die Charmed-Bekanntheit rückwirkend Unterhaltszahlungen in Höhe von 14.300 Euro eingefordert – Kurt habe diese jedoch nie geleistet.

Shannen und Kurt sollen aber in Sachen Scheidung tatsächlich noch auf einen grünen Zweig gekommen sein – nur einen Tag vor ihrem Ableben sollen sie beide eine Einigung erreicht haben. "Die Parteien haben eine schriftliche Vereinbarung über ihr Vermögen und ihre Rechte in der Ehe oder häuslichen Partnerschaft einschließlich des Unterhalts getroffen, deren Original dem Gericht vorgelegt wird oder wurde", heißt es in den Gerichtsdokumenten. Jedoch habe Shannen eingewilligt, auf den Unterhalt zu verzichten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kurt Iswarienko

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr darüber, dass sich Tara für Shannen einsetzt? Toll, dass sie sich auch nach Shannens Tod für sie einsetzt! Man sollte das Thema lieber ruhen lassen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de