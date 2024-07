Sicherheitsalarm! König Charles und Camilla wurden evakuiert

König Charles (75) und Königin Camilla (76) zeigten sich am Montag auf der landwirtschaftlichen Ausstellung Jersey Expo. Jedoch musste der königliche Besuch einen kurzen Schreckmoment erleben! Ihr Programm wurde durch abrupte, strenge Sicherheitsvorkehrungen unterbrochen. Der royale Reporter Matt Wilkinson teilte Videoaufnahmen auf X, welche zeigen, wie Königin Camilla plötzlich vom Geschehen weggeführt wurde. Dank einer sofortigen Analyse der Situation konnten die Gäste jedoch wieder schnell aufatmen. Es handelte sich lediglich um einen Fehlalarm und die Royals konnten ihr Programm wie geplant fortsetzen.

Der Geschäftsführer von Jersey Dairy, Eamon Fenlon, teilte seine Erinnerungen an den Vorfall gegenüber Mirror: "Ich hatte der Königin gerade ein Eis gegeben und drehte mich um, um mir selbst eins zu holen, bevor wir uns unterhalten haben. Aber als ich mich wieder umdrehte, war sie schon wieder weg." Der König wiederum war zum Zeitpunkt des Vorfalls gerade im Gespräch mit dem Unternehmer Matt Taylor. Laut dem Geschäftsmann unterhielt sich der Monarch plötzlich mit einem Mitarbeiter seiner Security. Dieser machte dem König schnell klar, dass er sofort gehen müsse, wie Matt ebenfalls dem Magazin berichtete. Die besonderen Gäste durften sich nach der Schrecksekunde noch über einige Highlights freuen, wie die feierliche Übergabe frisch gelegter Enteneier sowie die Parade.

Der Sicherheitsalarm erfolgte nur wenige Tage, nachdem Donald Trump (78) auf seiner Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania bei einem versuchten Attentat am Ohr verletzt wurde. Wie der Buckingham-Palast bestätigte, schrieb König Charles daraufhin einen privaten Brief an den ehemaligen US-Präsidenten. Obwohl der Inhalt des Schreibens nicht offiziell bestätigt ist, soll es sich Berichten zufolge um Genesungswünsche handeln.

Getty Images Königin Camilla und König Charles im März 2024

Getty Images König Charles und Donald Trump im Juni 2019

