Nach Attentat: König Charles schreibt Brief an Donald Trump

Für Donald Trump (78) war es ein dramatisches Wochenende. Bei einer Wahlveranstaltung in Pennsylvania wurde der Ex-US-Präsident offenbar Opfer eines Attentatsversuchs – ein Schütze schoss auf ihn und verfehlte seinen Kopf nur haarscharf. Schnell gingen Fotos eines kämpferischen Donald mit einem blutigen Ohr um die Welt. Die Geschehnisse sind auch an König Charles (75) natürlich nicht spurlos vorbeigegangen. Bewegt von dem Vorfall, setzte der Monarch einen ganz privaten Brief an den Politiker auf. Laut BBC trudelte dieser am Sonntag über die britische Botschaft in Washington D.C. ein. Der genaue Inhalt ist bislang nicht bekannt, jedoch soll er sich mit den Aussagen des britischen Premierministers Keir Starmer decken – beide wünschen Donald eine baldige Genesung.

Schwerwiegende Verletzungen scheint der aktuelle Präsidentschaftskandidat der Republikaner aber nicht davongetragen zu haben. Kurz nach dem Vorfall meldete sich Donald bereits auf X zu seinem Zustand zu Wort. "Ich wurde von einer Kugel getroffen, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchbohrte. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, denn ich hörte ein zischendes Geräusch, Schüsse und spürte sofort, wie die Kugel die Haut durchschlug. Es blutete stark, sodass mir erst dann klar wurde, was passiert war", heißt es in dem offiziellen Statement.

Donald und Charles kennen sich persönlich. 2019 hatte der Royal gemeinsam mit seiner Mutter Queen Elizabeth (✝96) und seinem Sohn Prinz William (42) das damalige Staatsoberhaupt in Begleitung von Melania Trump (54) zum Tee im Clarence House empfangen. Skurril war jedoch: Nach der Begrüßung sollen Charles und William abgedampft sein und Elizabeth mit Donald und Melania allein gelassen haben. "Sie haben sich einfach geweigert, teilzunehmen", berichtete damals ein Insider laut Sunday Times.

Getty Images Donald Trump nach dem versuchten Attentat in Pennsylvania

Getty Images Melania Trump, Donald Trump, König Charles und Königin Camilla im Dezember 2019

