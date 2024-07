Viel passiert: Will Kader Loth etwa im Dschungel auspacken?

2017 zog Kader Loth (51) ins Dschungelcamp und belegte dort den fünften Platz. In wenigen Wochen stellt sich die Realityqueen zum 20. Jubiläum der Kult-Show erneut der Challenge bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden". Wie die Big Brother-Bekanntheit im Interview mit RTL verrät, habe sie sich in der Zeit nach ihrer ersten Teilnahme sehr verändert: "Ich hatte seitdem Höhen und Tiefen in meinem Privatleben. Seit 2017 habe ich tolle, prägende Momente mitgenommen. Die Zeit im Dschungelcamp damals hat mich auch sehr geprägt, aber im positiven Sinne." Kader scheint so einiges zu haben, was sie in geselliger Runde am Lagerfeuer auspacken möchte: "Das Schöne ist ja, dass man im Camp nachher sehr viel Zeit hat, um alles noch mal Revue passieren zu lassen über die Jahre, die vergangen sind und die ups und downs."

Und wie steht sie zu ihren Mitcampern? "Ich habe ja grundsätzlich ein Problem mit Menschen. [...] Nicht das Dschungelcamp ist für mich die Herausforderung, sondern die Menschen an sich. Menschen können manchmal schlimmer sein als echte Schlangen", meint Kader. Sie wisse, worauf und auf wen sie sich eingelassen hat, lasse alles ganz entspannt auf sich zukommen: "Man muss sich auch darauf einstellen, dass da Leute dabei sind, die man nicht gerade mag." Außerdem wird das Essen für die 51-Jährige eine große Challenge. Hungern zu müssen, sei sehr schlimm für sie: "Weil ich jemand bin, der wirklich drei Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt. [...] Und wenn ich morgens nicht meinen Kaffee bekomme, werde ich zu einer Diva."

Motivation holt Kader sich bei ihrem Partner Ismet Atli (53), mit dem sie seit 2017 verheiratet ist. Zusammen mit ihm nahm sie zuletzt an Temptation Island V.I.P. teil. Er motiviert sie und gibt ihr fürs Allstars-Dschungelcamp Tipps – sie solle sich nicht gleich mit jedem anlegen und ruhig bleiben. Ihre Eltern seien da weniger entspannt: "Meine Eltern machen sich Sorgen. Die sagen: 'Muss das sein? Du bist auch noch in den Wechseljahren.'" Ab dem 15. August wird Kader dann in Südafrika im Dschungelcamp der Legenden neben Gigi Birofio (25), Sarah Knappik (37) und Co. zeigen, was in ihr steckt.

RTL / Stefan Gregorowius Der "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Cast

Action Press / AEDT Ismet Atli und Kader Loth im August 2023

