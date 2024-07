Zurück im Dschungel: Sarah Knappik will neue Seite zeigen!

Sarah Knappik (37) will eine zweite Chance. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin wird sich diesen Sommer im Allstars-Dschungelcamp beweisen. Als sie vor 13 Jahren zum ersten Mal an der Realityshow teilnahm, verließ sie unter unschönen Umständen das Camp. Im Interview mit RTL erklärt sie: "Dass ich damals einfach aufgegeben und das Handtuch geworfen habe, das sitzt noch in mir." In Südafrika will sie ihren Fans beweisen, dass sie das Zeug zur Gewinnerin hat. "Ich möchte da drin durchhalten und mich selbst noch einmal herausfordern", meint das Model.

Sarah hatte im Dschungelcamp 2011 einige negative Erfahrungen gemacht, die sie heute als Mobbing bezeichnen würde. Aus diesem Grund habe sie danach auch anderen Teilnehmern geholfen, die Ähnliches durchmachen mussten. Angst davor, dass ihr so etwas noch einmal passieren könnte, hat die 37-Jährige nicht: "Ich glaube, dass ich jetzt wirklich selbstbewusst bin und an Stärke gewonnen habe. Deshalb glaube ich, dass ich mir so eine Ausgrenzung nicht noch einmal gefallen lassen würde."

Mit Jay Khan (42) war der Realitystar während der Dreharbeiten am meisten aneinandergeraten. Doch Sarah hegt keinen Groll. "Das ist jetzt 13 Jahre her und ich wünsche dem Jay Khan alles Gute", stellt sie klar. Mit einer anderen Dschungelcamperin zoffte sich die Familienmutter noch bei der Wiedersehensshow "Das Klassentreffen der Dschungelstars – Jetzt wird ausgepackt!". Katy Karrenbauer (61) beschwerte sich: "Wir haben uns zehn Tage super verstanden. Dann hat sie über jeden etwas gesagt, was nicht stimmte. Madame hat gesagt, der eine ist ein Fußfetischist, ich wäre eine Cognac-Säuferin." Nach der Tirade verließ die Schauspielerin total aufgebracht das Set.

Anzeige Anzeige

Gregorowius,Stefan / ActionPress Jay Khan, Sarah Knappik und Mathieu Carrière bei "Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein!"

Anzeige Anzeige

Dschungelcamp, RTL Katy Karrenbauer und Sarah Knappik im Dschungelcamp 2011

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Sarah dieses Mal besser schlagen wird? Auf jeden Fall. Sie hat sich toll entwickelt. Ich bin sehr skeptisch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de