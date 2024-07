Fans sind begeisert: Machine Gun Kelly trägt jetzt Reißzähne

Bei Colson Baker aka Machine Gun Kelly (34) stand wohl mal wieder eine Veränderung an. Seinen neuesten Look teilt der Musiker jetzt auf Instagram: Er hat sich Reißzähne einsetzen lassen! Mit seinem Beitrag veröffentlicht er ein Foto sowie ein Video, in dem er seine Beißerchen in die Kamera zeigt – die denen eines Vampirs sehr ähnlich sehen! Seinen Post betitelt der "Emo Girl"-Interpret mit den Worten: "Mit Odins Segen".

Und was halten die Fans von MGKs neuestem Accessoire? Die meisten sind begeistert! "Die Reißzähne sind der Wahnsinn! Sie stehen dir sehr gut, da deine Eckzähne schon sehr auffällig waren", findet beispielsweise ein Follower, während andere zahlreiche Flammen-Emojis kommentieren. Einige User sind jedoch der Meinung, er würde sich nicht seinem Alter entsprechend verhalten. "Warum versucht er, ein Teenager zu bleiben, anstatt in Würde zu altern? Der Kerl ist 34 und hat Diamanten auf seinen Zähnen", heißt es unter seinem Beitrag.

Die Vampirzähne sind es jedoch nicht, mit denen MGK die Welt schockiert – das hat er schon mit etwas anderem getan. Ende Februar präsentierte er seinen Fans eine neue Tätowierung: Er ließ den Großteil seines Oberkörpers mit schwarzer Tinte bedecken! Das Design beinhaltete einzig und allein die Form eines Kreuzes auf seiner Brust sowie Linien auf seinen Armen, die seine sonst farbenfrohen Tattoos durchscheinen ließen. Im Netz schrieb der 34-Jährige zu seiner neuen Körperkunst: "Nur für spirituelle Zwecke".

Getty Images Machine Gun Kelly, Musiker

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly, 2024

