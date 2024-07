Im Urlaub? Alle Infos zu Walentina Doroninas neuer Flamme

Ist Walentina Doronina (24) neu verliebt? Im vergangenen Monat trennte sich die Reality-Bekanntheit von ihrem Verlobten Can Kaplan. Seit einigen Tagen wird die Fernsehpersönlichkeit nun immer wieder mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen: Mit dem Fitnessstudioinhaber Kevin Saszik verbringt die 24-Jährige auffällig viel Zeit. Nur Freunde scheinen der Sportler und die TV-Darstellerin nicht zu sein. Denn kürzlich wurden sie sehr vertraut beim Schmusen von einem aufmerksamen Promiflash-Leser am Flughafen abgelichtet. Sind die Turteltauben jetzt gemeinsam im Urlaub?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de