Das ist der Grund für Liebes-Aus von Wale Doronina und Can!

Walentina Doronina (24) und Can Kaplan haben sich getrennt. Nachdem der Unternehmer der Reality-TV-Bekanntheit vorgeworfen hatte, ihn in einer Show betrogen zu haben, stellt sie nun ihre Sicht der Dinge klar. "Wir sind nicht glücklich gewesen. Ich möchte mit dir nicht alt werden, kein Haus bauen, keine Kinder kriegen und das ist einfach mein Fazit gewesen [...], warum ich Schluss gemacht habe", gab sie auf Instagram ehrlich zu verstehen. Zudem macht die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin ihrem Ex schwere Vorwürfe. "Blind vor Liebe" habe sie über Monate hinweg Cans mutmaßlich gewaltsames Verhalten ertragen. Mehr dazu erfahrt ihr im Promiflash-Video.



