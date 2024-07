Sorge um König Charles? Expertin deutet seine Körpersprache!

König Charles (75) und Königin Camilla (77) waren kürzlich Teil der Staatseröffnung eines neuen Parlaments. Laut einer Expertin für Körpersprache gab es während der Zeremonie Signale vom Monarchen, die besorgniserregend sein könnten. "Es war Charles, der heute einige kleine Anzeichen von innerer Unruhe zeigte, indem er nach seiner ersten Ankündigung die Lippen zusammenzog und mit seinen Gewändern herumfuchtelte, nachdem er sich hingesetzt hatte", erklärt Judi James gegenüber Mirror. Bei seiner Gattin habe es jedoch anders ausgesehen: Sie wirkte wohl sehr gelassen. "Sie legte ihre Hände in die innere Verschränkungshaltung, [...] um sich zwischen den Momenten auszuruhen, und sie blieb in dieser Haltung und strahlte eine ruhige Solidität aus", führt sie weiter aus.

Zudem erläutert Judi, dass sich die Körpersprache des Königspaares verändert habe: "Früher nahm Camilla bei offiziellen Anlässen eher eine zurückhaltende Rolle ein, wirkte oft von innerer Unruhe durchdrungen und orientierte sich am Verhalten und den Bewegungen ihres Mannes." Nun habe die 77-Jährige aber an Selbstvertrauen und Autorität dazugewonnen – und zeigte sich eher in der Beschützerrolle ihres Mannes. "Ihre Blicke auf Charles, dessen rotgeränderte Augen Müdigkeit anzudeuten schienen, ließen eher auf Sorge um ihn schließen", führt die Expertin weiter aus und ergänzt: "Wie immer in letzter Zeit wirkte sie ruhig und entschlossen, um sicherzustellen, dass er es nicht übertreibt, oder um zu prüfen, ob es ihm gut geht."

Doch trotz Camillas verstärktem Selbstvertrauen habe der Vater von Prinz William (42) und Prinz Harry (39) mit seiner Körpersprache gezeigt, dass er immer noch das Sagen habe. "Seine rechte Hand flatterte ein wenig, um Camilla zu zeigen, dass sie zuerst die Treppe hinuntergehen sollte, und als er auf dem Weg nach draußen an ihr vorbeiging, berührte er mit einer Hand liebevoll ihre Hüfte, um sie daran zu erinnern, dass er an ihr vorbeigehen wird, um die Führung zu übernehmen", betont Judi.

König Charles III. und Königin Camilla

König Charles und Königin Camilla, Juli 2024

