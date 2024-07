König Charles und Camilla strahlen bei Parlamenteröffnung!

Wie die Tradition es besagt, wird mit der kürzlichen Neuwahl des englischen Premierministers auch ein neues Parlament eingeführt. Zu dieser prunkvollen Zeremonie gehört auch das britische Königspaar: König Charles III. (75) und seine Gattin Königin Camilla (77) fahren dazu am heutigen Mittwoch in einer Kutsche mit goldenen Details durch die Straßen Londons Richtung Westminster-Palast. Dort besteigt das Königspaar dann ihre Throne, berichtet People. Die edelsteinbesetzte Edwardskrone, die als Symbol der britischen Monarchie gilt, und die königlichen Insignien fahren in ihrer eigenen Kutsche hinterher. Wie das Magazin weiterhin beschreibt, werden dem König erst am Zielort die prächtigen Roben und die funkelnde Krone angelegt. Es ist bereits das zweite Mal, dass Charles diese Zeremonie als König wahrnimmt.

Auch für Camilla ist es ein ganz besonderer Tag: Zufällig feiert die Königsgattin heute ihren 77. Geburtstag. Sie wählt für diesen Anlass ein blütenweißes Kleid, dessen Einfachheit neben Charles' prachtvollem, farbenfrohem Outfit einen starken Kontrast setzt. Ihr diamantenbesetztes Diadem war ursprünglich für König George IV. im Jahr 1820 gefertigt worden, wurde aber bis heute von jeder einzelnen britischen Königin getragen, ob Thronfolgerin oder Regentengattin. Dazu kombiniert Camilla eine Diamantkette und passende Ohrringe.

Natürlich soll Camilla an ihrem Ehrentag nicht zu kurz kommen: Wie der ehemalige Butler von Queen Elizabeth gegenüber Express verriet, wird der König seine Frau wahrscheinlich in ihr Lieblingsrestaurant ausführen. "Vielleicht werden sie wieder ins Ritz gehen, denn das war ein Meilenstein, als sie das erste Mal zusammen ausgingen", überlegte er. Die Quelle könnte sich ebenfalls vorstellen, dass eine intime Party mit der Familie folgen könnte. Als Geschenk wird die Königin mit einem Schmuckstück rechnen dürfen. "Charles ist sehr verwöhnend und erinnert sie gerne daran, dass sie Königin ist", meinte der ehemalige Butler.

Getty Images König Charles III., britischer Monarch

Getty Images Königin Camilla, britisches Königshaus

